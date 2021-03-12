У шкільних їдальнях Франції заборонили м'ясо

У шкільних їдальнях французького міста Ліон вирішили відмовитися від м'яса. Таке розпорядження підписав мер Ліона Грегорі Дусе, який представляє партію "зелених".

Згідно з новою постановою, м'ясо в шкільних меню замінять на рибу, яйця і молочні продукти, повідомляють видання Le Figaro і BFMTV.

Рішення місцевої влади багато хто розцінив як крок у боротьбі за охорону довкілля і просування ідеології "зелених". Насправді заборону ввели через COVID-19.

Через пандемію роздача їжі школярам у перерві між уроками занадто затягується, оскільки доводиться дотримуватися дистанції у два метри, плюс школярі витрачають багато часу на вибір тієї чи іншої страви з меню. Якщо ж усі школярі отримують однакове меню без можливості вибору, це істотно скорочує час.

Дусе – не перший мер Ліона, хто тимчасово вивів м'ясо з меню школярів. Його попередник Жерар Коллон із партії президента Макрона зробив це торік під час першої хвилі коронавірусу. Але тоді це не викликало такого резонансу. Зараз же французькі фермери збунтувалися і вийшли на мітинг. Їх підтримав і уряд Франції.

Зокрема, проти ініціативи Дусе виступив міністр із питань сільського господарства Жюльєн Денорманді.

"Припиніть класти в тарілку наших дітей ідеологію. Дайте їм те, що їм необхідно для росту. М'ясо – частина цього", – написав у своєму Twitter Денорманді.

Однак обурення і протести не мали особливого впливу: ініціатива Дусе триватиме до великодніх канікул.

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