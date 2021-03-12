В школьных столовых Франции запретили мясо

В школьных столовых французского города Лион решили отказаться от мяса. Такое распоряжение подписал мэр Лиона Грегори Дусе, который представляет партию "зеленых".

Согласно новому постановлению, мясо в школьных меню заменят на рыбу, яйца и молочные продукты, сообщают издания Le Figaro и BFMTV.

Решение местных властей многие расценили как шаг в борьбе за охрану окружающей среды и продвижение идеологии "зеленых". На самом деле запрет приняли в связи с COVID-19.

Из-за пандемии раздача еды школьникам в перерыве между уроками слишком затягивается, поскольку приходится соблюдать дистанцию в два метра, плюс школьники тратят много времени на выбор того или иного блюда из меню. Если же все школьники получают одинаковое меню без возможности выбора, это существенно сокращает время.

Дусе – не первый мэр Лиона, кто временно исключил мясо из меню школьников. Его предшественник на этом посту Жерар Коллон из партии президента Макрона сделал это в прошлом году во время первой волны коронавируса. Но тогда это не вызвало такого резонанса. Сейчас же французские фермеры взбунтовались и вышли на митинг. Их поддержало и правительство Франции.

В частности, против инициативы Дусе выступил министр по вопросам сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

"Прекратите класть в тарелку наших детей идеологию. Дайте им то, что им необходимо для роста. Мясо – часть этого", – написал в своем Twitter Денорманди.

Однако возмущение и протесты не имели особого влияния: инициатива Дусе будет продолжаться до пасхальных каникул.

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