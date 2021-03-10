Словенія посварилася з Італією через оцет

Італійські виробники виступають проти нового закону про оцет, який нещодавно прийняли у Словенії.

Наприкінці лютого Словенія повідомила Європу про закон, згідно з яким будь-який винний оцет з концентрованим суслом може продаватися під назвою "бальзамічний оцет", пише видання Wanted in Milan.

Справа в тому, що бальзамічний оцет з міста Модена на офіційному рівні визнано італійською фірмовою стравою. І щоб захистити цей продукт від підробок, Євросоюз надав бальзамічному оцту статуси захищеного позначення походження (PDO) і захищених географічних назв (PDI).

Словенці ж хочуть створити новий стандарт для виробництва бальзамічного оцту, який відкриє новий сегмент бізнесу.

Тому словенський закон дуже обурив членів Асоціації італійських фермерів "Колдіретті".

"Неприпустиме застосування назви "бальзамічний оцет" Словенією є атакою на всю систему якості, вироблену в Італії. Ми просимо Європейську комісію відхилити запит країни", – заявили представники "Колдіретті".

Вони заявляють, що якщо словенський закон ухвалять члени Єврокомісії, то італійський ринок може занепасти. Італійські виробники бальзамічного оцту заявили про "прямої атаки на європейську якісну агропродовольчу систему" і "незаконної операції, яка порушує правила ЄС щодо захисту географічних зазначень".

"Ця ініціатива прокладе доріжку для ринку підробок, а також призведе до вражаючих економічних втрат у країні", – заявили в "Колдіретті" та відзначили, що схвалення словенського закону коштуватиме виробникам бальзамічного оцту в Італії більш ніж в 1 мільярд євро.

На даний момент закон перебуває на розгляді компетентних органів, на ухвалення рішення Європейській комісії знадобиться три місяці. Свій вердикт експерти мають винести до 3 червня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Франції вперше в історії зуміли виростити білий трюфель у штучних умовах. До цього його можна було зустріти лише в природних умовах і лише у певному регіоні Італії.

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