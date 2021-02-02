Вечеря за 30 хвилин: гречана локшина з броколі та арахісом
Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.
У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: гречану локшину з броколі та арахісом. Запевняємо вас: на приготування цієї страви вам знадобиться навіть менше ніж тридцять хвилин.
гречана локшина – 2 жмені
маленька броколі – 1 шт.
арахіс – 2 ст. л.
синя цибуля – 1 шт. (невелика)
соєвий соус – 5 ст. л.
олія – для смаження
перець чилі в пластівцях – щіпка
імбир – невеликий шматочок
часник – 2 зубчики
зелень – для подачі
Арахіс підсушити на пательні без олії. Локшину відварити згідно з інструкцією на упаковці. Броколі помити, розібрати на суцвіття.
Цибулю, імбир і часник почистити. Нарізати все соломкою, викласти в розпечену та змащену олією сковорідку. Додати броколі, смажити на сильному вогні, постійно помішуючи.
Коли овочі підрум'яняться, додати на пательню відварену локшину, влити соєвий соус і посипати пластівцями перцю чилі. Смажити, помішуючи, ще кілька хвилин.
Під час подачі посипати арахісом і дрібно рубаною зеленню – кінзою або зеленою цибулею.
Солити локшину не треба, оскільки соєвий соус досить солоний. Подавати таку страву можна як гарячою, так холодною.
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