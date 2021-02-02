Ужин за 30 минут: гречневая лапша с брокколи и арахисом
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: гречневую лапшу с брокколи и арахисом. Уверяем вас: на приготовление этого блюда вам понадобится даже меньше тридцати минут.
гречневая лапша – 2 жмени
маленькая брокколи – 1 шт.
арахис – 2 ст. л.
синий лук – 1 шт. (небольшой)
соевый соус – 5 ст. л.
растительное масло – для жарки
перец чили в хлопьях – щепотка
имбирь – небольшой кусочек
чеснок – 2 зубчика
зелень – для подачи
Арахис подсушить на сковороде без масла. Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке. Брокколи помыть, разобрать на соцветья.
Лук, имбирь и чеснок почистить. Нарезать все соломкой, выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Добавить брокколи и жарить на сильном огне, постоянно помешивая.
Когда овощи подрумянятся, добавить на сковороду отваренную лапшу, влить соевый соус и посыпать хлопьями перца чили. Жарить, помешивая, еще пару минут.
При подаче посыпать арахисом и мелко рубленной зеленью – кинзой или зеленым луком.
Солить лапшу не нужно, так как соевый соус достаточно соленый. Подавать такое блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.
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