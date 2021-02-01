Вечеря за 30 хвилин: курка у вершково-шпинатному соусі

Маша Сердюк FoodOboz 17:01, 1.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за півгодини, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

Редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт вечері: курячу грудку у вершково-шпинатному соусі. На гарнір до такої страви можна відварити рис, гречку або приготувати картопляне пюре.

  • куряче філе – 3 шт.

  • жирні вершки – 1 склянка

  • свіжий бебі-шпинат – 2 жмені

  • часник – 2 зубчики

  • олія – 3 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

Якщо хочете більш рідку підливу, візьміть більше вершків.
ketoconnect.net

  1. Філе помити, витерти насухо паперовими рушниками. Розрізати кожне уздовж навпіл. Кожен шматок натерти сіллю та перцем.

  2. Часник почистити, розчавити ножем і викласти в нагріту і змащену олією пательню. Смажити, поки часник не віддасть запах, потім видалити часник і викласти у сковорідку курку. Смажити на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків.

  3. Шпинат помити, додати на пательню. Залити вершками, трохи посолити, накрити кришкою і залишити тушкувати на повільному вогні на сім-десять хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що італійський шеф-кухар Маттео Лаі поділився незвичайним рецептом гарбузового супу: він готує страву з додаванням м'якоті кокоса.

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