Вечеря за 30 хвилин: курка у вершково-шпинатному соусі

Для того, щоб приготувати вечерю за півгодини, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

Редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт вечері: курячу грудку у вершково-шпинатному соусі. На гарнір до такої страви можна відварити рис, гречку або приготувати картопляне пюре.

куряче філе – 3 шт.

жирні вершки – 1 склянка

свіжий бебі-шпинат – 2 жмені

часник – 2 зубчики

олія – 3 ст. л.

сіль, перець – на смак

Якщо хочете більш рідку підливу, візьміть більше вершків. ketoconnect.net

Філе помити, витерти насухо паперовими рушниками. Розрізати кожне уздовж навпіл. Кожен шматок натерти сіллю та перцем. Часник почистити, розчавити ножем і викласти в нагріту і змащену олією пательню. Смажити, поки часник не віддасть запах, потім видалити часник і викласти у сковорідку курку. Смажити на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Шпинат помити, додати на пательню. Залити вершками, трохи посолити, накрити кришкою і залишити тушкувати на повільному вогні на сім-десять хвилин.

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