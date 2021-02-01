Ужин за 30 минут: курица в сливочно-шпинатном соусе

Маша Сердюк FoodOboz 17:01, 1.02.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

Редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт ужина: куриную грудку в сливочно-шпинатном соусе. На гарнир к такому блюду можно отварить рис, гречку или приготовить картофельное пюре.

  • куриное филе – 3 шт.

  • жирные сливки – 1 стакан

  • свежий беби-шпинат – 2 жмени

  • чеснок – 2 зубчика

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Если хотите более жидкую подливу, возьмите больше сливок.
ketoconnect.net

  1. Филе помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Разрезать каждое вдоль пополам. Каждый кусок натереть солью и перцем.

  2. Чеснок очистить, раздавить ножом и выложить в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарить, пока чеснок не даст запах, затем удалить чеснок и выложить в сковороду курицу. Жарить на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон.

  3. Шпинат помыть, добавить на сковороду. Залить сливками, немного посолить, накрыть крышкой и оставить тушить на медленном огне на семь-десять минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что итальянский шеф-повар Маттео Лаи поделился необычным рецептом тыквенного супа: он готовит блюдо с добавлением мякоти кокоса.

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