Вечеря за 30 хвилин: сирна запіканка з броколі та цвітною капустою

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати запіканку з броколі і цвітної капусти: впевнені, від цієї страви будуть у захваті навіть найзатятіші м'ясоїди.

броколі – 1 маленька головка

цвітна капуста – 1 маленька головка

яйця – 4 шт.

молоко або вершки – 1 стакан

твердий сир – 250 г

сіль, перець – на смак

панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.

Замість сухарів зверху можна посипати тертим сиром. thecookierookie.com

Духовку розігріти до 220 градусів. У великій каструлі закип'ятити воду з дрібкою солі. Броколі та капусту помити, розібрати на суцвіття. Опустити в киплячу підсолену воду, довести до кипіння і варити 5 хвилин після закипання. Яйця збити в мисці з молоком або вершками. Додати сіль і перець, всипати тертий сир і добре перемішати. Приварену броколі і цвітну капусту викласти у змащену маслом чи олією форму, залити яєчною сумішшю і посипати панірувальними сухарями. Запікати в розпеченій духовці 15-20 хвилин.

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