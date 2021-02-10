Вечеря за 30 хвилин: сирна запіканка з броколі та цвітною капустою

Маша Сердюк FoodOboz 17:01, 10.02.2021 Оновлено: 17:19, 10.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати запіканку з броколі і цвітної капусти: впевнені, від цієї страви будуть у захваті навіть найзатятіші м'ясоїди.

  • броколі – 1 маленька головка

  • цвітна капуста – 1 маленька головка

  • яйця – 4 шт.

  • молоко або вершки – 1 стакан

  • твердий сир – 250 г

  • сіль, перець – на смак

  • панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.

Замість сухарів зверху можна посипати тертим сиром.
thecookierookie.com

  1. Духовку розігріти до 220 градусів. У великій каструлі закип'ятити воду з дрібкою солі.

  2. Броколі та капусту помити, розібрати на суцвіття. Опустити в киплячу підсолену воду, довести до кипіння і варити 5 хвилин після закипання.

  3. Яйця збити в мисці з молоком або вершками. Додати сіль і перець, всипати тертий сир і добре перемішати.

  4. Приварену броколі і цвітну капусту викласти у змащену маслом чи олією форму, залити яєчною сумішшю і посипати панірувальними сухарями.

  5. Запікати в розпеченій духовці 15-20 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про помилки, яких багато людей припускаються під час приготування картопляного пюре: британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг дав три ради, які допоможуть приготувати страву повітряної консистенції.

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