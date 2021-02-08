Три помилки, яких усі припускаються у приготуванні картопляного пюре

Більшість людей припускається трьох основних помилок у приготуванні картопляного пюре. Про це заявив британський шеф, власник зірки Мішлен і ведучий британської версії "МастерШеф. Професіонали" Маркус Ворінг.

За його словами, через ці помилки неможливо приготувати пюре повітряної консистенції, пише видання Birmingham Live.

Першу помилку ви робите, коли ріжете картоплю різними шматочками. Маркус Ворінг стверджує, що однакові за розміром шматочки мають дуже важливе значення. Якщо нарізати картоплю нерівномірно, є ризик, що більш дрібні шматочки вийдуть перевареними. А це зробить пюре водянистим і несмачним.

Другої помилки ви припускаєтесь, коли варите картоплю на дуже великому вогні. За словами шеф-кухаря, варити потрібно лише на невеликому вогні у підсоленій воді. У тих, хто не дотримується цієї поради, пюре виходить перевареним, що теж негативно позначається на консистенції страви.

Третю помилку люди роблять, коли відразу починають подрібнювати картоплю. Маркус каже, що після закінчення варіння необхідно злити воду з каструлі і дати пюре "відпочити" протягом п'яти хвилин. І лише потім починати давити картоплю, додавати в неї вершкове масло, сир і зелень.

Маркус Ворінг радить дати картоплі відпочити. Джерело: marcuswareing.com

Раніше OBOZREVATEL публікував список найпоширеніших помилок, яких припускаються люди під час приготування страв удома. А також розповідав про хлопця, який приготував пюре з картопляних чіпсів.

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