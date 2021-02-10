Ужин за 30 минут: сырная запеканка с брокколи и цветной капустой

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить запеканку из брокколи и цветной капусты: уверены, от этого блюда будут в восторге даже самые заядлые мясоеды.

брокколи – 1 маленькая головка

цветная капуста – 1 маленькая головка

яйца – 4 шт.

молоко или сливки – 1 стакан

твердый сыр – 250 г

соль, перец – по вкусу

панировочные сухари – 2-3 ст. л.

Вместо сухарей сверху можно посыпать тертым сыром. thecookierookie.com

Духовку разогреть до 220 градусов. В большой кастрюле вскипятить воду с щепоткой соли. Брокколи и капусту помыть, разобрать на соцветия. Опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 5 минут после закипания. Яйца взбить в миске с молоком или сливками. Добавить соль и перец, всыпать тертый сыр и хорошо перемешать. Приваренную брокколи и цветную капусту выложить в смазанную маслом форму, залить яичной смесью и посыпать панировочными сухарями. Запекать в раскаленной духовке 15-20 минут.

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