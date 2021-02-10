Ужин за 30 минут: сырная запеканка с брокколи и цветной капустой

Маша Сердюк FoodOboz 17:01, 10.02.2021 Обновлено: 17:19, 10.02.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить запеканку из брокколи и цветной капусты: уверены, от этого блюда будут в восторге даже самые заядлые мясоеды.

  • брокколи – 1 маленькая головка

  • цветная капуста – 1 маленькая головка

  • яйца – 4 шт.

  • молоко или сливки – 1 стакан

  • твердый сыр – 250 г

  • соль, перец – по вкусу

  • панировочные сухари – 2-3 ст. л.

Вместо сухарей сверху можно посыпать тертым сыром.
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  1. Духовку разогреть до 220 градусов. В большой кастрюле вскипятить воду с щепоткой соли.

  2. Брокколи и капусту помыть, разобрать на соцветия. Опустить в кипящую подсоленную воду, довести до кипения и варить 5 минут после закипания.

  3. Яйца взбить в миске с молоком или сливками. Добавить соль и перец, всыпать тертый сыр и хорошо перемешать.

  4. Приваренную брокколи и цветную капусту выложить в смазанную маслом форму, залить яичной смесью и посыпать панировочными сухарями.

  5. Запекать в раскаленной духовке 15-20 минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об ошибках, которые многие люди допускают во время приготовления картофельного пюре: британский шеф, обладатель звезды Мишлен и ведущий британской версии "МастерШеф. Профессионалы" Маркус Воринг дал три совета, которые помогут приготовить блюдо воздушной консистенции.

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