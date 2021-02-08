Вечеря за 30 хвилин: ситний салат із авокадо та квасолею

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати салат з авокадо, квасолею і томатами – дуже ситно і поживно за рахунок білка, який міститься у квасолі, і рослинних жирів, на які багатий авокадо (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

стигле авокадо – 2 шт.

великий стиглий помідор – 1 шт.

синя цибуля – 1 шт.

консервована квасоля – 1 банка

кінза або петрушка – кілька гілочок

оливкова олія – 2 ст. л.

лайм – 1 шт.

часник – 1 зубчик

сіль, перець – на смак

Часник почистити, подрібнити ножем або пропустити через прес. Змішати з оливковою олією, соком лайма, сіллю і перцем. Із квасолі злити рідину, промити і викласти у велику миску. Додати нарізаний кубиками авокадо, помідор і цибулю, а також дрібно посічену кінзу або петрушку. Полити заправкою і перемішати.

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