Що приготувати на День Валентина: 5 простих десертів

Солодощі – найкращий подарунок на День святого Валентина. А якщо приготувати солодощі власноруч, то цінність такого подарунка збільшується в геометричній прогресії.

Якщо ви шукаєте подарунок на 14 лютого, ця стаття саме для вас. Редакція FoodOboz зібрала п'ять рецептів, які стануть чудовим солодким подарунком на День усіх закоханих: полуниця в шоколаді, печиво, брауні з лісовими горіхами, чізкейк і капкейки з червоним серцем усередині.

За бажанням полуницю можна прикрасити кокосовою стружкою або морською сіллю. Джерело: Eatwell

Полуниця в шоколаді

свіжа полуниця – 150 г

молочний шоколад – 200 г (2 плитки)

олія

Ягоди промити під проточною водою, обсушити. Хвостики видаляти не треба. Викласти ягоди на дошку і поставити в холодильник на півгодини. Шоколад наламати шматочками, скласти в металеву миску і розтопити на водяній бані. Металеву решітку змастити олією і поставити на паперові рушники. Вмочати холодну полуницю в гарячий шоколад, тримаючи за хвостик. Готові ягоди викладати на решітку, хвостиками вниз: намагайтеся розкласти так, щоб шоколад не торкався решітки. Дайте шоколаду трохи застигнути, потім поставте решітку в холодильник на півгодини.

Для начинки підійде будь-яке варення або повидло. Джерело: delish.com

Пісочне печиво

борошно – 2 склянки

вершкове масло – 200 г

цукор – 3 ст. л.

сода або розпушувач – 0,5 ч. л.

повидло чи густий джем

Приготувати тісто. Масло нарізати шматочками, додати в борошно, насипати цукор, сіль, соду і перетерти руками в крихту. Вимішати тісто, поки воно не стане гладким і однорідним. Якщо тісто кришиться, можна додати ложку холодної води. Готове тісто розкачати на присипаному борошном столі, вирізати з нього кружальця. У половині кружечків вирізати маленькі сердечка формочкою для печива. Деко застелити пергаментом і акуратно розкласти печиво. Круглі заготовки (які без отворів) наколоти виделкою, щоб тісто залишилося рівним. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 15-20 хвилин до легкого золотавого кольору. Точний час індивідуальний для кожної духовки, тому стежте, щоб печиво не стало занадто темним – так воно затвердне. Готове печиво остудити. Потім змастити кружечки без дірочок повидлом або джемом, накрити другими половинками з отворами у формі сердечок. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

За бажанням у брауні можна додати ягоди. Джерело: mamabearscookbook.com

Брауні з фундуком та віскі

екстрачорний шоколад – 150 г

вершкове масло – 150 г

яйце – 2 шт.

цукор – 170 г

сирі лісові горіхи (чищені) – 50 г

борошно – 130 г

розпушувач – 1 ч. л.

віскі – 60 мл

Горіхи порубати ножем і підрум'янити на сухій сковорідці до золотавого кольору. Шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Додати масло, акуратно розмішати до однорідності, остудити. В окремій мисці збити яйця з цукром до пишної піни, додати просіяне борошно, перемішати. Шоколад змішати з тістом, додати віскі та горіхи. Прямокутну форму (розміром 20х25 см) застелити пергаментом, викласти в неї тісто і добре розрівняти. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати близько 40 хвилин. Дуже важливо не пересушити брауні: вони мають бути м'якуваті і кремові всередині. Готову випічку остудити і нарізати порційними квадратами. За бажанням можна прикрасити брауні кремом, збитими вершками або ягодами.

Для декорування чизкейка можна взяти будь-які ягоди або фрукти. Джерело: driscolls.com

Чизкейк з малиною

печиво "Пряжене молоко" – 400 г

вершкове масло – 150 г

жирний кисломолочний сир – 800 г

вершки – 120 мл

цукор – 250 г

яйце – 3 шт.

ванільний цукор – 15 г

сметана – 250 г

малина – для декору

Печиво подрібнити блендером у крихту. Додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати. Дно рознімної форми діаметром 23 см застелити пергаментом. Викласти крихту в форму, розподілити по дну, сформувати бортики, добре утрамбувати. Сир подрібнити блендером, влити вершки, перемішати. Вбити яйця, додати 200 г цукру і ванільний цукор, збити вінчиком. Вилити масу в роз'ємну форму, поставити в розігріту до 170 градусів духовку і запікати 50 хвилин. Збити сметану з рештою цукру. Дістати чізкейк із духовки, вилити на сир сметану і повернути в духовку. Збільшити температуру до 200 градусів і запікати ще 7 хвилин. Готовий чизкейк остудити, прикрасити ягодами малини і поставити в холодильник на 6 годин.

Ідеальний спосіб сказати "я люблю тебе". Джерело: Unsplash

Капкейки із сердечками

Для червоного тіста:

борошно – 200 г

яйця – 3 шт.

молоко – 1 ст. л.

вершкове масло – 200 г

цукрова пудра – 200 г

ванільний екстракт – 0,5 ч. л.

харчовий барвник червоного кольору – 2 мл

Для білого тіста:

борошно – 125 г

яйця – 2 шт.

молоко – 1.5 ст. л.

вершкове масло – 125 г

цукрова пудра – 125 г

ванільний екстракт – на кінчику ч. л.

сода харчова – на кінчику ч. л.

Для крему:

вершкове масло – 150 г

цукрова пудра – 150 г

ванільний екстракт – 1 ч. л.

вершковий крем-сир – 300 г

Приготувати сердечка з червоного тіста. Збити масло з цукровою пудрою. Продовжуючи збивати, додати по одному яйця. Додати борошно, перемішати. У молоці розвести ванільний екстракт і фарбу. Вмішати фарбу в тісто. Викласти тісто у форму і розрівняти. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 10 хвилин. Корж остудити. Розрізати вздовж навпіл. За допомогою формочки для печива вирізати сердечка. Приготувати біле тісто. У сухі продукти додати розм'якшене масло, яйця і розведений у молоці ванільний екстракт. Замісити тісто. У форму для кексів викласти паперові формочки, за допомогою ложки викласти тісто в формочки, заповнюючи їх на 2/3. Обережно увіткнути червоні сердечка в кожну формочку. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати 15 хвилин. Готові капкейки остудити. Приготувати крем. Розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру і ваніль збивати міксером хвилин п'ять до повітряного стану. Додати вершковий сир і знову збити до пишності й однорідності. Готовий крем перекласти в кондитерський мішок і прикрасити ним остиглі капкейки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як приготувати крем-сир "Філадельфія" вдома: за посиланням можна почитати докладний рецепт приготування від шеф-кухаря та судді проєкту "МастерШеф" Володимира Ярославського.

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