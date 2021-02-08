Ужин за 30 минут: сытный салат с авокадо и фасолью

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить салат с авокадо, фасолью и томатами – очень сытного и питательного за счет белка, который содержится в фасоли, и растительных жиров, которыми богат авокадо (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

спелое авокадо – 2 шт.

большой спелый помидор – 1 шт.

синий лук – 1 шт.

консервированная фасоль – 1 банка

кинза или петрушка – несколько веточек

оливковое масло – 2 ст. л.

лайм – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

Чеснок почистить, измельчить ножом или пропустить через пресс. Смешать с оливковым маслом, соком лайма, солью и перцем. С фасоли слить жидкость, промыть и выложить в большую миску. Добавить нарезанный кубиками авокадо, помидор и лук, а также мелко рубленную кинзу или петрушку. Полить заправкой и перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить на День святого Валентина: эти простые десерты могут стать отличным подарком для второй половинки.