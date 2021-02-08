Ужин за 30 минут: сытный салат с авокадо и фасолью

Маша Сердюк FoodOboz 17:02, 8.02.2021 Обновлено: 18:16, 8.02.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить салат с авокадо, фасолью и томатами – очень сытного и питательного за счет белка, который содержится в фасоли, и растительных жиров, которыми богат авокадо (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

  • спелое авокадо – 2 шт.

  • большой спелый помидор – 1 шт.

  • синий лук – 1 шт.

  • консервированная фасоль – 1 банка

  • кинза или петрушка – несколько веточек

  • оливковое масло – 2 ст. л.

  • лайм – 1 шт.

  • чеснок – 1 зубчик

  • соль, перец – по вкусу

  1. Чеснок почистить, измельчить ножом или пропустить через пресс. Смешать с оливковым маслом, соком лайма, солью и перцем.

  2. С фасоли слить жидкость, промыть и выложить в большую миску. Добавить нарезанный кубиками авокадо, помидор и лук, а также мелко рубленную кинзу или петрушку.

  3. Полить заправкой и перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить на День святого Валентина: эти простые десерты могут стать отличным подарком для второй половинки.

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