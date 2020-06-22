Вода рятує черствий хліб

Добре подумайте, перш ніж вирішите викинути зачерствілого хліб, оскільки його без особливих зусиль можна перетворити в свіжий.

Шер Лах, головний викладач в австралійській кулінарній школі Good Housekeeping Institute, рекомендує використовувати воду для того, щоб несвіжий хліб знову став м'яким і ароматним. Його метод передбачає замочування цілого, ненарезанного, хліба в воді перед тим, як покласти його в духовку. Лах стверджує, що це не тільки зробить хліб свіжим, а й він залишиться таким надовго, - цитує фахівця сайт 7news.com.au.

Перетворення черствого хліба в свіжий Getty

"Візьмыть свій хліб та опустіть його під кран, або повністю занурте в воду", - радить Шер. "Це зволожує хліб. Потім поставте його в розігріту духовку до температури 200 ° C (з вентилятором - 180 ° C) на кілька хвилин, і ваш хліб чудовим чином знову стане їстівним".

Відзначимо, що таким чином одну буханку хліба можна використовувати лише один раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, продукти, які містять оброблені жири, цукор, сіль і добавки, слід виключити зі свого раціону. До них відносяться ковбасні вироби, готові заморожені напівфабрикати, соуси, безалкогольні напої, а також страви, обсмажені в олії.