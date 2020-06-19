Названы 5 продуктов, которые следует исключить из рациона

Продукты, которые содержат обработанные жиры, сахар, соль и добавки, следует исключить из своего рациона. К ним относятся колбасные изделия, готовые замороженные полуфабрикаты, соусы, безалкогольные напитки, а также блюда, обжаренные в масле.

Все они являются вредными для организма, поскольку связаны с появлением таких заболеваний, как диабет, ожирение, гипертония и рак, сообщает tuasaude.com.

Однако перечисленные продукты можно заменить на более здоровые альтернативы. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с информацией о том, как это правильно сделать.

Обработанные мясные и колбасные изделия

Переработанное мясо и деликатесы (колбаса, ветчина, грудка индейки) богаты вредными жирами, солью, консервантами и усилителями вкуса, которые, как доказано, увеличивают давление и риск возникновения рака кишечника.

Здоровая альтернатива

В качестве альтернативы, колбасы следует заменять свежим или замороженным мясом всех видов, таким как говядина, свинина, курица, баранина и рыба. Кроме того, можно употреблять яйца и сыры, чтобы увеличить количество белка.

Готовые замороженные продукты

Готовые замороженные продукты (лазанья, пицца, жареная лапша) обычно содержат много соли и вредных жиров, которые помогают дольше хранить пищу и добавляют вкус. Но они вызывают задержку жидкости и повышают кровяное давление.

Здоровая альтернатива

Лучшая альтернатива – приготовить еду дома и заморозить для использования в течение недели. Для этого отлично подойдет курица, говяжий фарш и такие продукты, как хлеб, фрукты, овощи и бобовые.

Блюда, приготовленные во фритюре, содержат много калорий

Пища, обжаренная в масле

Блюда, приготовленные таким способом, в конечном итоге содержат много лишних калорий, которые особенно не нужны тем, кто хочет похудеть. Кроме того, чрезмерное потребление очищенных растительных масел (соевого, рапсового и кукурузного) может нанести вред здоровью.

Здоровая альтернатива

Следует готовить блюда на гриле, использовать духовку или электрические фритюрницы, которые вовсе не нуждаются в масле для приготовления пищи. Таким образом, удастся значительно снизить их потребление.

Нарезанные кубиками приправы и соусы

Соусы, приправы из мяса, курицы или нарезанные кубики овощей – все они содержат много натрия, который вызывает повышение кровяного давления. Кроме того, во многих из них присутствуют усилители вкуса и консерванты, которые раздражают кишечник и вызывают зависимость от вкуса.

Здоровая альтернатива

Приготовление продуктов с солью и натуральными травами – лучшая альтернатива. С другой стороны, также можно использовать бульон из вареной курицы или мяса, который можно заморозить в форме кубиков льда.

Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки содержат много сахара, добавок, консервантов и усилителей вкуса, которые увеличивают риск возникновения проблем с кишечником, повышения уровня сахара в крови, ожирения и диабета.

Здоровая альтернатива

В качестве альтернативы стоит использовать газированную воду, лед и лимон. Натуральные соки без сахара также являются хорошим вариантом, однако свежие фрукты будут самым лучшим решением.

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