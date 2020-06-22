Вода спасает черствый хлеб

Хорошо подумайте, прежде чем решите выбросить зачерствевших хлеб, поскольку его без особого труда можно превратить в свежий.

Шер Лах, главный преподаватель в австралийской кулинарной школе Good Housekeeping Institute, рекомендует использовать воду для того, чтобы несвежий хлеб вновь стал мягким и ароматным. Его метод предполагает замачивание целого, ненарезанного, хлеба в воде перед тем, как положить его в духовку. Лах утверждает, что это не только сделает хлеб свежим, но и он останется таковым надолго, - цитирует специалиста сайт 7news.com.au .

Превращение черствого хлеба в свежий Getty

"Возьмите свой хлеб и опустите его под кран, или полностью погрузите в воду", - советует Шер. "Это увлажняет хлеб. Затем поставьте его в разогретую духовку до температуры 200°C ( с вентилятором - 180 ° C) на несколько минут, и ваш хлеб чудесным образом снова станет съедобным".

Отметим, что таким образом одну буханку хлеба можно использовать лишь единожды.

Как сообщал OBOZREVATEL, продукты, которые содержат обработанные жиры, сахар, соль и добавки, следует исключить из своего рациона. К ним относятся колбасные изделия, готовые замороженные полуфабрикаты, соусы, безалкогольные напитки, а также блюда, обжаренные в масле.