Експертка розповіла, в чому небезпека недоготованого курячого м'яса

Куряче м'ясо є одним з найкорисніших продуктів, оскільки містить мало жиру (від 3 до 9 г на 100 г) і багато білка. Крім того, на відміну від яловичини, свинини або баранини, його споживання ніколи не було пов'язано з підвищеним ризиком розвитку раку.

Однак в недоготованому стані воно може викликати харчове отруєння, так як в ньому часто присутні бактерії кампілобактер, сальмонела або клостридія перфрінгенс, повідомляє elespanol.com.

Найпоширеніша кампілобактеріальна інфекція (кампілобактеріоз) призводить до загального нездужання, високої температури, болю в животі, нудоти та діареї. Тому важливо бути особливо обережними при поводженні з куркою.

"Хоча в супермаркеті ми бачимо чисте м'ясо птиці, його шлях до холодильної секції специфічний: розмір, анатомія, система вирощування та обробка на забої, включаючи ошпарення та вищипування, відрізняються від ссавців і мають збільшені ризики", – пояснює Беатріс Роблес, дієтологиня та експертка з безпеки харчових продуктів.

Один із заходів, які рекомендуються – не мити її перед приготуванням, оскільки краплі, які бризкають на м'ясо, можуть в кінцевому підсумку відкладатися на кухонних поверхнях або столових приладах, необхідних для обробки їжі. Через це відбувається перехресне забруднення та підвищується ризик отруєння.

Також необхідно використовувати окрему обробну дошку для сирої курки і дуже добре її готувати. Щоб дізнатися, чи не сира вона, найкращим способом є використання харчового термометра. Необхідно переконатися, що температура всередині становить близько 74 °C. Таким чином, колонії мікроорганізмів, які можуть в ній жити, загинуть.

Крім того, в результаті дії вогню та тепла зникне характерний рожевий відтінок, перетворившись в білуватий або золотистий. Саме тоді вона буде готова до вживання і ризик отруїтися стане практично нульовим.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому користь і шкода білого м'яса для здоров'я. Деякі дослідження показують його взаємозв'язок зі зменшенням ожиріння, а також запобіганням серцево-судинним захворюванням і діабету.

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