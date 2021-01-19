Як приготувати яйце пашот на сніданок

Для того, щоб поснідати яйцями пашот, зовсім не обов'язково йти зранку в ресторан. Цю страву дуже легко можна приготувати вдома.

Редакція FoodOboz ділиться перевіреними способами приготування, а також розповідає кілька лайфхаків, які допоможуть вам легко впоратися з цим складним, на перший погляд, рецептом.

Що таке пашот

Для початку трохи лікнепу. Пашот (від фр. Poché) – спосіб обробки продуктів, коли продукт готують у рідині за температури, яка є трохи нижчою, ніж точка кипіння. Тобто, по суті, пашот – це процес томління. Щодо рідини, в якій вариться той чи інший продукт, то це може бути як звичайна вода, так і бульйон, молоко чи вино.

Від варіння, кип'ятіння або томління пашот відрізняється досить низькою температурою приготування: рідину не доводять до кипіння, а тримають у діапазоні 71 – 82 градуси. Цей метод дозволяє приготувати навіть найніжніші продукти (такі як яйця, птиця, риба і фрукти), які під час приготування іншим методом можуть втратити свою текстуру, форму і соковитість.

Найвідомішою стравою цієї категорії є яйце пашот, проте цей метод можна використовувати і для приготування інших ніжних продуктів. Сьогодні ж ми хочемо поговорити саме про яйця. Існує кілька перевірених способів приготування цієї страви.

Вода не має кипіти. thekitchn.com

Спосіб №1. З оцтом

Підготувати невелику миску, шумівку, оцет і вимите яйце. У каструлі нагріти воду: грійте рівно до того моменту, коли вона тільки почне закипати, тобто коли почнуть з'являтися перші бульбашки. Зменшити вогонь і додати чайну ложку оцту.

Акуратно розбити яйце (акуратно – ключове слово, намагайтеся не пошкодити жовток) у заздалегідь підготовлену миску. Помішати ложкою воду в каструлі і в утворену воронку опустити яйце. Почекати хвилину-півтори, після чого вийняти яйце за допомогою шумівки.

Спосіб №2. У мікрохвильовці

У чашку налити чайну ложку оцту та півсклянки води. Перемішати. Акуратно вбити туди яйце (переконайтеся, що яйце повністю покрите водою). Накрити чашку блюдцем і поставити в мікрохвильовку на 60 секунд. Через хвилину дістати: якщо білок ще недостатньо "схопився", повернути яйце в мікрохвильовку ще на 20 секунд. Готове яйце дістати з чашки за допомогою шумівки і викласти на теплий тост або додати в кашу.

І так, коли діставатимете кухоль із мікрохвильовки, будьте обережні: посуд може бути дуже гарячим.

Спосіб №3. У харчовій плівці

Харчову плівку змастити олією: це потрібно, щоби варене яйце не прилипло. У плівку розбийте яйце і зав'яжіть плівку так, щоб вийшов мішечок. У каструлі нагріти воду, і щойно почнуть з'являтися перші бульбашки, опустити мішечок з яйцем. Варити кілька хвилин на мінімальному вогні.

І так, нагрівання харчової плівки разом з їжею – не дуже здоровий і безпечний спосіб приготування їжі.

Спосіб №4. В духовці

Цей спосіб стане в нагоді, якщо ви хочете зробити одразу кілька яєць пашот. Для цього потрібно взяти форму для випічки кексів, влити в кожне відділення по столовій ложці води і вбити в них по одному яйцю. Поставити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку і запікати 10–15 хвилин. Час приготування залежить від того, наскільки рідкий жовток ви хочете отримати: чим довше ви запікаєте яйця, тим щільнішим вийде жовток.

Спосіб №5. Метод Похльобкіна

Цей метод полягає в тому, щоб вводити яйця в суп – так, аби яйце залишилося цілим і не згорнулося. Для приготування яєць таким методом потрібно відлити трохи рідини з супу, додати в неї оцет і трохи олії. Оцту потрібно взяти з розрахунку півсклянки на літр супу. Всі інгредієнти перемішати і опустити в гарячу рідину яйце.

Голландез – один із основних соусів французької кухні. eggs.ca

Як приготувати яйця Бенедикт

Яйця Бенедикт – це, мабуть, найпопулярніша страва, яку готують на основі яєць пашот. Насправді це звичайний бутерброд, який складається з двох половинок булочки. На обидві булочки викладають шинку чи бекон, яйця пашот і поливають соусом Голландез – про нього ми й хочемо поговорити.

Для приготування голландського соусу нам знадобиться:

яйця – 2 шт.

вершкове масло 82% жирності – 100 г

лимон – половинка

цукор, сіль, перець – на смак

Вершкове масло розтопити на невеликому вогні в маленькій каструльці. Відставити аби трохи вистигло. Відокремити білки від жовтків. Білки прибрати, жовтки перекласти в глибоку залізну миску і збити вінчиком. Вичавити сік із половинки лимона. Сік процідити, щоб позбутися від кісточок (якщо вони є). У жовтки з лимоном додати дрібку цукру і солі, перемішати вінчиком і поставити миску на водяну баню. Безперервно помішуючи, довести соус до загустіння. Тонкою цівкою, не припиняючи помішувати, влити топлене масло. Мішати вінчиком, поки маса не стане гладкою, однорідною та повітряною. Соус Голландез готовий.

А далі все просто. Хліб підсушити в тостері або на сковороді без масла, викласти скибочку шинки або лосося (слабосоленого або копченого, на ваш розсуд). Зверху викласти готове яйце пашот і полити теплим голландським соусом. Їсти одразу, не зволікаючи.

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