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Що приготувати з гарбуза: рецепти на сніданок, обід і вечерю

4.8т
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Сезон гарбуза у розпалі. Ні, ми не будемо вам розповідати, чим корисний цей овоч, про це ми вже писали не раз. Зараз ми просто кажемо вам піти на ринок або в найближчий супермаркет, купити помаранчевий плід і приготувати з нього різні смачні штуки. Які саме – читайте в нашому матеріалі.

Редакція FoodOboz ділиться з вами рецептами нескладних страв із гарбуза на сніданок, обід і вечерю. А також розповідає, як приготувати гарбузовий чизкейк і гарбузові чипси, які можна взяти на роботу як перекус.

Гарбузові оладки можна робити як солодкими, так і солоними.
Гарбузові оладки можна робити як солодкими, так і солоними. Джерело: foodwithfeeling.com

Сніданок. Гарбузові оладки

  • гарбуз – 400 г

  • борошно – 250 г

  • цукор – 3 ст. л.

  • ванільний цукор – 0,5 пакетика

  • сода – 0,5 ч. л.

  • лимонний сік – 0,5 ч. л.

Покроковий рецепт приготування гарбузових оладок дивіться тут.

Гарбузове чіпси можна приготувати у фритюрі або в духовці.
Гарбузові чипси можна приготувати у фритюрі або в духовці. Джерело: irenamacri.com

Перекус. Гарбузові чипси

  • гарбуз – 200 г

  • олія – 2 ст. л.

  • сіль, перець, спеції – за смаком

  1. Гарбуз помити, витерти насухо, очистити від шкірки і насіння. За допомогою овочечистки нарізати тонкими слайсами.

  2. Викласти в один шар на деко, застелене пергаментом. Намагайтеся викладати так, аби між шматочками залишалося місце.

  3. Присипати сіллю, перцем та іншими улюбленими спеціями. Полити олією.

  4. Поставити в нагріту до 150 градусів духовку і запікати хвилин 30 – точний час залежить від потужності вашої духовки. Стежте, щоб слайси не потемнішали.

  5. Коли гарбуз висохне (можна періодично відкривати духовку, перевіряти ступінь готовності), дістати і акуратно перекласти в миску. Перед поданням охолодити.

Замість вершків у суп можна додати овочевий бульйон.
Замість вершків у суп можна додати овочевий бульйон. Джерело: unsplash.com

Обід. Гарбузовий крем-суп

  • гарбуз – 1 шт.

  • картопля – 4-5 шт.

  • морква – 1 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • стебло селери – 2 шт.

  • вершки – 150 мл

  • сіль, перець – за смаком

  • олія – 2 ст. л.

Покрокове приготування крем-супу з гарбуза можна подивитися тут.

Подавати гарбузовий чізкейк можна з кулькою морозива або збитими вершками.
Подавати гарбузовий чизкейк можна з кулькою морозива або збитими вершками. Джерело: delish.com

Полудень. Гарбузовий чизкейк

  • пісочне печиво – 200 г

  • вершкове масло – 100 г

  • гарбузове пюре – 300 г

  • вершковий сир – 400 г

  • яйця – 3 шт.

  • цукрова пудра – 100 г

  • крохмаль – 2 ст. л.

  • тростинний цукор – 1 ч. л.

  • кориця – 1 ч. л.

  • мускатний горіх мелений – на кінчику ножа

Як приготувати гарбузовий чизкейк, ми вам уже розповідали, покроковий рецепт можна подивитися тут.

Різотто з гарбуза можна приготувати у веганському варіанті.
Різотто з гарбуза можна приготувати у веганському варіанті. Джерело: thespruceeats.com

Вечеря. Гарбузове різотто

  • гарбуз – 500 г

  • рис – 250 г

  • біле сухе вино – 200 мл

  • твердий сир – 100 г

  • панчетта (бекон) – 50 г

  • олія – 5 ст. л.

  • часник – 2 зубчики

  • бульйон – 700-800 мл

  • сіль, перець – за смаком

Докладний рецепт дивіться тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати сніданок за 10 хвилин, а також ділився простими рецептами сніданків із кисломолочного сиру.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
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