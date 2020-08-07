Як надати стравам смак і текстуру без штучних добавок: озвучено поради

У домашній коморі можна знайти натуральні інгредієнти, які здатні виконувати функції штучних добавок, а саме: надавати колір, загущувати, підсолоджувати, продовжувати термін зберігання і посилювати смак.

Серед них виділяється куркума, насіння льону, стевія, цибуля та ароматичні трави. При цьому важливо пам'ятати, що оброблені харчові продукти містять добавки з невідомим, небажаним або безпосередньо шкідливим впливом на здоров'я, повідомляє cuerpomente.com.

Бананове пюре може використовуватися для підсолоджування страв

Надання кольору

Замість штучних барвників краще використовувати спеції або інші натуральні продукти. Наприклад, куркума і шафран забезпечують жовтий колір, чорничний сік – синій, а шпинат – зелений. Крім того, вони збагачують страви своїми корисними властивостями.

Загущення

Деякі добавки, які використовуються для надання текстури обробленим продуктам, змінюють мікробіоту. Однак вдома можна загущувати страви або їхні компоненти з допомогою корисних інгредієнтів. Деякі з них, навпаки, сприяють зростанню корисної кишкової флори. Наприклад, слиз із гідратованого насіння льону або чіа, агар-агар і кокосове борошно.

Підсолоджування

Зовсім не обов'язково використовувати штучні підсолоджувачі в своїх рецептах. Замість них підійде листя стевії, кленовий сироп, фініки, курага і бананове пюре.

Продовження терміну зберігання

Можна уникнути багатьох штучних консервантів, якщо не вживати оброблені харчові продукти. Однак, щоб довше зберігати домашню їжу, потрібно додавати в рецепти цибулю, розмарин, лимон, часник, кайєнський перець або сіль.

Посилення смаку

У промислових продуктах підсилювачі смаку часто спонукають їсти їх ще більше або приховують неякісні інгредієнти. Серед найпоширеніших – глутамат натрію. У домашніх умовах можна посилити смак, збагачуючи рецепти корисними речовинами, такими як спеції, ароматичні трави, солі та ароматизовані олії.

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