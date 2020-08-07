Как придать блюдам вкус и текстуру без искусственных добавок: озвучены советы

В домашней кладовой можно найти натуральные ингредиенты, которые способны выполнять функции искусственных добавок, а именно: придавать цвет, загущать, подслащивать, продлевать срок хранения и усиливать вкус.

Среди них выделяется куркума, семена льна, стевия, лук и ароматические травы. При этом важно помнить, что обработанные пищевые продукты содержат добавки с неизвестным, нежелательным или непосредственно вредным воздействием на здоровье, сообщает cuerpomente.com.

Банановое пюре может использоваться для подслащивания блюд

Придание цвета

Вместо искусственных красителей лучше использовать специи или другие натуральные продукты. Например, куркума и шафран обеспечивают желтый цвет, черничный сок – синий, а шпинат – зеленый. Кроме того, они обогащают блюда своими полезными свойствами.

Загущение

Некоторые добавки, используемые для придания текстуры обработанным продуктам, изменяют микробиоту. Однако дома можно сгущать блюда или их компоненты с помощью полезных ингредиентов. Некоторые из них, наоборот, способствуют росту полезной кишечной флоры. Например, слизь из гидратированных семян льна или чиа, агар-агар и кокосовая мука.

Подслащивание

Вовсе не обязательно использовать искусственные подсластители в своих рецептах. Вместо них подойдет листья стевии, кленовый сироп, финики, курага и банановое пюре.

Продление срока хранения

Можно избежать многих искусственных консервантов, если не употреблять обработанные пищевые продукты. Однако, чтобы дольше хранить домашнюю еду, нужно добавлять в рецепты лук, розмарин, лимон, чеснок, кайенский перец или соль.

Усиление вкуса

В промышленных продуктах усилители вкуса часто побуждают есть их еще больше или скрывают некачественные ингредиенты. Среди наиболее распространенных – глутамат натрия. В домашних условиях можно усилить вкус, обогащая рецепты полезными веществами, такими как специи, ароматические травы, соли и ароматизированные масла.

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