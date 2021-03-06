Як поєднувати сир і вино: 9 вдалих прикладів

Поєднання вина та сиру – найпоширеніший фудпейрінг. Здавалося б, що тут складного? Відкоркував пляшку, налив вино в гарний келих (або просто у склянку для води), нарізав сиру – ідеальне гастрономічне поєднання готове.

Але не все так просто.

Аби створити дійсно "ідеальну парочку", треба трохи тямити в сортах – як вина, так і сиру. І от якраз із цим ми хочемо вам допомогти.

Вино й сир з одного регіону створені одне для одного. unsplash.com

Основні принципи поєднання

Загалом тенденція така, що білі вина поєднуються з сирами краще, ніж червоні. Вся річ у тім, що в білих відсутні таніни, які в парі з сиром дуже часто віддають гіркотою.

Неписане правило каже, що вино й сир з одного регіону створені одне для одного. Таке поєднання перевірено століттями й поколіннями. Тому якщо ви п'єте італійське сухе, вибирайте щонайменше італійський сир до нього: горгонзолу, таледжіо, фонтіну, скаморца та інші.

Молоді свіжі сири правильно подавати до невитриманих вин із доброю кислотністю. А ось до сиру з тривалою витримкою найкраще підходить більш комплексне, серйозне вино.

Приклади поєднань

Щоб полегшити вам муки вибору, ми склали для вас мінігайд, у якому детально розписуємо, з яким вином найкраще поєднувати той чи інший різновид сиру.

Свіжі сири – рікота, маскарпоне, шевр, фета, адигейський

Вони схожі на кисломолочний сир, який в англомовних країнах теж називають м'яким сиром (cottage cheese). До свіжих сирів, що мають виражену кислинку, краще обирати таке саме свіже, з кислинкою, вино: альбаріньо, рислінг або мюскаде. До свіжих сирів із козячого молока доречно подавати освіжний совіньйон блан.

Неварені пресовані сири – едамер, гауда, чеддер, канталь, пекоріно, мімолет

Такі сири мають горіхову нотку в смаку, тому до них ідеально пасуватимуть білі вина, витримані в дубі. Бургундське шардоне, ронське віоньє, біле ріоха – ось деякі приклади вдалих поєднань вина з напівтвердими сирами. Якщо ж все-таки хочеться келишок червоного, вибирайте повнотіле вино: аргентинський мальбек із шоколадними нотками або американське каберне совіньйон прекрасно відтіняють смак витриманих сирів.

Варені пресовані сири – емменталь, пармезан, грюєр, конте, манчего

Пармезан має яскраво виражену солоність, крім того, в ньому також багато умамі – п'ятого смаку, який украй складно поєднувати з вином. Але складно не означає неможливо. До пари пармезану візьміть будь-яке ігристе. Підійде як легковажне просекко, так і вінтажне французьке шампанське. Іспанський сир манчего з овечого молока спробуйте поєднувати з хересом, а сир конте з Жури подавайте до місцевого vin jaune – жовтого вина, яке витримують у бочках під спеціальним видом дріжджів, що додають напоєві присмаку фундука та лісових грибів.

М'які сири з пліснявою скоринкою – камамбер, брі

До пари вершковим, жирним сирам обирайте вина з високою кислотністю. Тут вам на допомогу знову прийде ігристе – луарський креман або італійська франчакорта. Із червоних вин чудову пару м'якому сиру з білою цвіллю складе легке бургундське піно нуар.

М'які сири з митою скоринкою – епуасс, мюнстер, ліваро, таледжіо

До пікантних пахучих сирів чудово підійдуть вина з ароматних сортів із залишковим цукром. Пряний ельзаський гевюрцтрамінер чудово доповнить мюнстер, а потужне піно гріджіо з Альто-Адідже стане ідеальним доповненням до таледжіо.

Блакитні сири з пліснявою – рокфор, горгонзола, дорблю, стілтон

Гострі, пікантні сири з блакитною пліснявою потребують особливого супроводу на святі життя. Після того, як англійці відкрили світові поєднання вінтажного портвейну і сиру стілтон, сомельє в один голос заявили, що всі солодкі вина, в принципі, чудово працюють із блакитними сирами: сотерн, вин санто, німецькі солодкі рислінги та навіть кріплені кримські вина.

Копчені сири – косичка, чечіль

Батьківщиною копчених сирів є Кавказ, тому в цьому фудпейрінгу найкраще віддати перевагу грузинським винам. Напої з сортів мцване, ркацителі, кісі мають досить насичений смак, щоб упоратися з яскравістю сиру, а напівсолодкі червоні – хванчкара і кіндзмараулі – зіграють на контрасті.

Розсільні сири – моцарела, бринза, чанах, сулугуні

До нейтральної моцарели обирайте просте італійське піно гріджіо, до сулугуні – класичне цинандалі, а до солонуватої бринзи чудово пасуватиме як солодкуватий гевюрцтрамінер, так і легке червоне божоле або вальполічелла.

Гарячий сир – фондю, раклет, запечений камамбер

Фондю – національна страва Швейцарії, розплавлений сир із часником, білим вином і спеціями, в який умочують шматочки хліба, овочів, м'яса. Самі швейцарці зазвичай запивають цю зимову, важку страву місцевим вином сорту фендан, який французи називають шассла. Якщо ви не маєте під рукою вина з Гельвеції, можна обійтися схожим легким, свіжим вином з високою кислотністю – французьким шаблі або мюскаде, німецьким сільванером або італійською кортезією.

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