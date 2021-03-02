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Чому не можна пити вино: 5 побічних ефектів для здоров'я

9.7т
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Здавалося б, що може бути небезпечного в одному-єдиному келиху вина на день? Загалом, нічого. Та з часом ця невинна звичка може мати досить погані наслідки для здоров'я.

Журналісти видання Eat This, Not That! поговорили із вченими з різних наукових організацій і склали список побічних ефектів, які завдає нашому організму "напій богів".

Регулярне вживання великої кількості алкоголю може підвищити ризик депресії.

Регулярне вживання великої кількості алкоголю може підвищити ризик депресії. Джерело: unsplash.com

unsplash.com

  • Алкогольна жирова хвороба печінки. АЖХП загрожує тим, хто регулярно випиває більше ніж одну склянку вина на день. До групи підвищеного ризику внесли жінок і людей з ожирінням. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що, як правило, вона протікає безсимптомно: на ранніх стадіях АЖХП може проявляти себе лише втомою і нечастими болями у верхній правій частині живота.

  • Цироз печінки. Лікарі кажуть, що цироз розвивається у людей, які зловживають алкоголем не менше за 10 років. Згідно з дослідженнями, ризик цирозу особливо високий серед жінок віком від 25 до 34 років, які п'ють алкогольні напої щодня.

  • Депресія. Регулярне вживання великої кількості алкоголю може підвищити ризик депресії. Причому це стосується не лише вина, а й пива і міцних напоїв. Однак вчені водночас зазначають, що помірна доза алкоголю (не більше ніж келих вина на день) знімає тривожність і знижує ризик депресивного стану.

  • Збільшення ваги. Дієтологи запевняють, що червоне вино в помірній кількості є корисним для здоров'я. Однак зазначають, що в 150 мл червоного вина міститься близько 125 калорій. А це відповідно означає, що випиваючи щодня дві склянки вина, ви щотижня збільшуєте свій раціон на 1750 калорій.

  • Розвиток серцевих захворювань. І знову-таки, не має жодного значення, який саме алкоголь ви п'єте: вино, пиво або якийсь міцний, якщо ви це робите щодня, це підвищує ризики передчасної смерті від серцевих нападів та інших серцевих захворювань.

Вчені попереджають: склянка червоного вина ввечері не завдасть вам шкоди, але якщо ви не можете контролювати кількість алкоголю, якщо ви маєте звичку випивати кожен вечір, варто раз і назавжди позбутися цього шкідливого хобі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що француз Мішель-Жак Шассей відкриває музей, де планує виставити власну колекцію вина. Свій музей він уже назвав "винним Лувром": експозиція налічує 50 тисяч пляшок вина.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
здоров'я
Тег
вино
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