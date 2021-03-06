Как сочетать сыр и вино: 9 удачных примеров

Сочетание вина и сыра – самый распространенный фудпейринг. Казалось бы, что тут сложного? Откупорил бутылочку, налил вино в красивый бокал (или просто в стакан для воды), нарезал сыра – идеальное гастрономическое сочетание готово.

Но не все так просто.

Чтобы создать действительно "идеальную парочку", нужно чуть-чуть разбираться в сортах – как вина, так и сыра. И вот как раз с этим мы хотим вам помочь.

Вино и сыр из одного региона созданы друг для друга. unsplash.com

Основные принципы сочетания

В целом, тенденция такова, что белые вина сочетаются с сырами лучше, чем красные. Все дело в том, что в белых отсутствуют танины, которые в паре с сыром очень часто отдают горечью.

Негласное правило гласит, что вино и сыр из одного региона созданы друг для друга. Такое сочетание проверено веками и поколениями. Поэтому если вы пьете итальянское сухое, выбирайте как минимум итальянский сыр к нему: горгонзолу, таледжио, фонтину, скаморца и другие.

Молодые свежие сыры правильно подавать к невыдержанным винам с хорошей кислотностью. А вот к сыру с длительной выдержкой лучше подходит более комплексное, серьезное вино.

Примеры сочетаний

Чтобы облегчить вам муки выбора, мы составили для вас мини-гайд, в котором подробно расписываем, с каким вином лучше всего сочетать тот или иной вид сыра.

Свежие сыры – рикотта, маскарпоне, шевр, фета, адыгейский

Они похожи на творог, который в англоязычных странах тоже называют сыром (cottage cheese). К свежим сырам, обладающим выраженной кислинкой, лучше выбирать такое же свежее, с кислинкой, вино: альбариньо, рислинг или мюскаде. К свежим сырам из козьего молока уместно подавать освежающий совиньон блан.

Невареные прессованные сыры – эдамер, гауда, чеддер, канталь, пекорино, мимолет

Такие сыры обладают ореховой ноткой во вкусе, поэтому к ним идеально подойдут белые вина, выдержанные в дубе. Бургундское шардоне, ронскоей вионье, белое риоха – вот некоторые примеры удачных сочетаний вина с полутвердыми сырами. Если же все-таки хочется бокальчик красного, выбирайте полнотелое вино: аргентинский мальбек с шоколадными нотками или американское каберне совиньон прекрасно оттенят вкус выдержанных сыров.

Вареные прессованные сыры – эмменталь, пармезан, грюйер, конте, манчего

Пармезан обладает ярко выраженной соленостью, кроме того, в нем также много умами – пятого вкуса, который крайне сложно сочетать с вином. Но сложно не значит невозможно. В пару к пармезану возьмите любое игристое. Подойдет как легкомысленное просекко, так и винтажное французское шампанское. Испанский сыр манчего из овечьего молока попробуйте сочетать с хересом, а сыр конте из Жюры подавайте к местному vin jaune – желтому вину, которое выдерживают в бочках под специальным видом дрожжей, придающих напитку привкус фундука и лесных грибов.

Мягкие сыры с плесневой корочкой – камамбер, бри

В пару к сливочным, жирным сырам выбирайте вина с высокой кислотностью. Здесь к вам на помощь снова придет игристое – луарский креман или итальянская франчакорта. Из красных вин отличную пару к мягкому сыру с белой плесенью составит легкое бургундское пино нуар.

Мягкие сыры с мытой корочкой – эпуасс, мюнстер, ливаро, таледжио

К пикантным пахучим сырам прекрасно подойдут вина из ароматичных сортов с остаточным сахаром. Пряный эльзасский гевюрцтраминер отлично дополнит мюнстер, а мощное пино гриджио из Альто-Адидже станет идеальным дополнением к таледжио.

Голубые сыры с плесенью – рокфор, горгонзола, дорблю, стилтон

Острые, пикантные сыры с голубой плесенью нуждаются в особом сопровождении на празднике жизни. После того, как англичане открыли миру сочетание винтажного портвейна и сыра стилтон, сомелье в один голос заявили, что все сладкие вина, в принципе, отлично работают с голубыми сырами: сотерн, вин санто, немецкие сладкие рислинги и даже крепленые крымские вина.

Копченые сыры – косичка, чечил

Родина копченых сыров – Кавказ, поэтому в этом фудпейринге лучше всего отдать предпочтение грузинским винам. Напитки из сортов мцване, ркацители, киси обладают достаточно насыщенным вкусом, чтобы справиться с яркостью сыра, а полусладкие красные – хванчкара и киндзмараули – сыграют на контрасте.

Рассольные сыры – моцарелла, брынза, чанах, сулугуни

К нейтральной моцарелле выбирайте простое итальянское пино гриджио, к сулугуни – классическое цинандали, а к солоноватой брынзе отлично подойдет как сладковатый гевюрцтраминер, так и легкое красное божоле или вальполичелла.

Горячий сыр – фондю, раклет, запеченный камамбер

Фондю – национальное блюдо Швейцарии, расплавленный сыр с чесноком, белым вином и специями, в который макают кусочки хлеба, овощей, мяса. Сами швейцарцы обычно запивают это зимнее, тяжелое блюдо местным вином из сорта фендан, который французы называют шассла. Если у вас нет под рукой вина из Гельвеции, можно обойтись похожим легким, свежим вином с высокой кислотностью – французским шабли или мюскаде, немецким сильванером или итальянской кортезией.

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