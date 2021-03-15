Великий піст 2021: календар харчування, меню по днях тижня

Найсуворіший піст року – Великий піст – у 2021-му почався в понеділок 15 березня і завершиться в суботу 1 травня. Редакція OBOZREVATEL розповідає, як правильно харчуватися в цей період.

Особливо суворий піст у перший і останній тижні. У будні цих тижнів можна їсти лише один раз, увечері. По суботах і неділях дозволяються обід і вечеря. При цьому будь-які продукти тваринного походження їсти забороняється.

У понеділок, 15 березня, необхідно повністю відмовитися від їжі, можна лише пити воду і чай без цукру. Далі харчування щотижня має відбуватися за такою схемою:

Понеділок, середа, п'ятниця. Сухоїдіння, холодна їжа без олії.

Вівторок, четвер. Вживання гарячої пісної їжі.

Субота, неділя. Можна додавати в їжу олію.

На сьомий день дозволяється пригубити вина.

Харчування в піст має бути різноманітним і збалансованим, свій раціон треба формувати на основі овочів, фруктів, злаків і бобових. Продукти, як правило, під час посту варять, а також готують на пару або грилі.

Перед тим, як увійти в піст, обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем вагітним і людям із хронічними захворюваннями. Церква дозволяє утриматися від посту жінкам, які годують грудьми, військовим, студентам, а також людям, чия робота пов'язана з великими енергетичними затратами.

Далі розповідаємо вам, що можна їсти у конкретні дні.

16, 18, 23, 25, 30 березня; 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 квітня. Можна їсти гарячу їжу з додаванням олії. Можна готувати каші, супи, пюре та гриби.

17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 березня; 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 квітня. Можна вживати продукти рослинного походження без термічної обробки. В меню цих днів може бути вода, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

20, 21, 27, 28 березня; 3, 4, 10, 11, 17, 18 квітня. Можна їсти гарячі страви з додаванням олії. Також у ці дні дозволяється вживати натуральне вино.

24 квітня 2021-го, Лазарева субота. У цей день можна їсти рибу і страви з неї, варену і тушковану їжу рослинного походження, також у страви можна додавати олію.

7 квітня 2021-го, Благовіщення. Дозволяється вживати рибу, морепродукти, варені і тушковані страви рослинного походження з додаванням олії.

25 квітня 2021-го, Вербна неділя. Дозволені рибні страви, можна їсти варені і тушковані продукти з додаванням олії.

У Страсну п'ятницю, 30 квітня 2021 року, рекомендовано повне утримання від їжі.

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