Як приготувати білкове морозиво: легкий і простий рецепт

Останнім часом дієтологи і кухарі створюють рецепти легких десертів, які містять мало цукру та підходять навіть для схуднення. Серед них виділяється білкове морозиво, багате на клітковину.

Насправді, білки стимулюють обмін речовин. Щоб засвоїти їх, організм спалює близько 25 % калорій, які вони забезпечують, а це набагато більше, ніж використовується для перетравлення вуглеводів і жирів. Крім того, волокна очищають і регулюють роботу кишечника, а також допомагають засвоїти менше жиру, холестерину та цукру, повідомляє riza.it.

Білкове морозиво є відмінним продуктом для тих, хто займається спортом

Цей десерт ідеально підходить для тих, хто займається спортом (за 1,5-2 години до тренування). Також його можна вживати замість класичного морозива.

Рецепт білкового морозива, багатого на клітковину

Інгредієнти

1 банан

200 г натурального грецького йогурту

1 ст. л. тертого кокоса (замість нього можна використати 1 ст. л. натертого 70 % темного шоколаду без цукру)

0,5 ст. л. стевії

1 мірна ложка натурального білка (наприклад, молочного або соєвого)

1 ст. л. клітковини (суміш розчинних фруктолігосахаридів у порошку без додавання цукру, яку можна знайти в магазинах або аптеках)

1 ст. л. заморожених ягід

Приготування

Вилити йогурт в контейнер для кубиків льоду і помістити його в морозильну камеру на дві години. Також поруч з ним покласти нарізаний банан. Після закінчення зазначеного часу витягнути йогурт і банан, помістити їх в стакан блендера, змішати з іншими інгредієнтами і збити до отримання консистенції крему. Розділити на дві порції, прикрасити замороженими ягодами і подавати до столу.

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