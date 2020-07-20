Как приготовить белковое мороженое: легкий и простой рецепт
В последнее время диетологи и повара создают рецепты легких десертов, которые содержат мало сахара и подходят даже для похудения. Среди них выделяется белковое мороженое, богатое клетчаткой.
На самом деле, белки стимулируют обмен веществ. Чтобы усвоить их, организм сжигает около 25 % калорий, которые они обеспечивают, а это гораздо больше, чем используется для переваривания углеводов и жиров. Кроме того, волокна очищают и регулируют работу кишечника, а также помогают усвоить меньше жира, холестерина и сахаров, сообщает riza.it.
Этот десерт идеально подходит для тех, кто занимается спортом (за 1,5-2 часа до тренировки). Также его можно употреблять вместо классического мороженого.
Рецепт белкового мороженого, богатого клетчаткой
Ингредиенты
1 банан
200 г натурального греческого йогурта
1 ст. л. тертого кокоса (вместо него можно использовать 1 ст. л. натертого 70 % темного шоколада без сахара)
0,5 ст. л. стевии
1 мерная ложка натурального белка (например, молочный или соевый)
1 ст. л. клетчатки (смесь растворимых фруктолигосахаридов в порошке без добавления сахара, которую можно найти в магазинах или аптеках)
1 ст. л. замороженных ягод
Приготовление
Вылить йогурт в контейнер для кубиков льда и поместить его в морозильную камеру на два часа. Также рядом с ним положить нарезанный банан.
По истечении указанного времени вытянуть йогурт и банан, поместить их в стакан блендера, смешать с другими ингредиентами и взбить до получения кремообразной консистенции.
Разделить на две порции, украсить замороженными ягодами и подавать к столу.
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