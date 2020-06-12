Як приготувати смачне бананове морозиво: легкий та простий рецепт

Щоб приготувати бананове морозиво, важливо використовувати дуже стиглі банани. Для прискорення процесу дозрівання потрібно зберігати їх в паперовому пакеті.

Густа текстура пюре з бананів зробить морозиво неймовірно насиченим навіть без додавання яєць або вершків, повідомляє onceuponachef.com.

Для рецепту знадобиться незбиране молоко. Якщо немає бажання купувати цілу упаковку, можна використати 1 чашку знежиреного молока та 0,5 чашки густих вершків.

Рецепт карамелізованого бананового морозива

Інгредієнти бананового морозива onceuponaachef.com

Інгредієнти:

3 перестиглих банана середнього розміру, очищені

1/3 чашки упакованого світло-коричневого цукру

1 столова ложка вершкового масла, нарізати на дрібні шматочки

1-1,5 чашки цільного молока

2 столові ложки цукрового піску

0,5 чайної ложки ванільного екстракту

1-1,5 чайних ложки свіжовичавленого лимонного соку

1/8 чайної ложки солі

Приготування:

Розігріти духовку до 200 °C.

Нарізати банани на шматочки розміром 1-1,5 см і покласти їх з коричневим цукром і маслом в форму для випічки, щоб розчинився цукор. Випікати близько 40 хвилин, помішуючи один раз, поки банани не стануть м'якими та золотисто-коричневими.

Банани з коричневим цукром onceuponaachef.com

Негайно перенести банани та карамельний сироп в блендер або кухонний комбайн (якщо чекати занадто довго, карамель почне тверднути). Додати молоко, цукор-пісок, ваніль, лимонний сік і сіль та збивати до однорідного стану. Охолодити суміш в холодильнику.

Збита суміш onceuponaachef.com

Дістати з холодильника, швидко збити, а потім заморозити в спеціальній морозивниці відповідно до інструкцій виробника.

Контейнер для морозива onceuponaachef.com

Перекласти в пластиковий контейнер і поставити в морозильну камеру на кілька годин (до затвердіння), щоб його можна було зачерпнути.

Бананове морозиво onceuponaachef.com

Після цього морозиво можна подавати до столу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морозиво може бути не тільки смачним, а й корисним. Воно містить вітаміни і мінерали, допомагає підвищити імунітет і зміцнити кістки, стимулює роботу мозку, а також покращує фертильність.

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