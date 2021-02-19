Млинці на молоці, кефірі та воді: 3 простих рецепти

Маша Сердюк FoodOboz 16:35, 19.02.2021 Оновлено: 16:37, 19.02.2021

Наближається Масляна, а це ознаає, що час купувати борошно і готувати сковорідки для млинців. У 2021 року свято випадає на 14 березня, а Масляний тиждень стартує 8 березня.

Ми вам вже розповідали про різновиди млинців з усього світу. Сьогодні редакція FoodOboz ділиться з вами найпопулярнішими рецептами млинців. Розповідаємо, як приготувати млинці на кефірі, молоці або воді.

Млинці на кефірі

Млинці на кефірі – один з найпопулярніших варіантів приготування. Тісто виходить трохи щільним і з приємною, ледь відчутною кислинкою.

  • кефір – 400 мл

  • борошно – 170 г

  • яйця – 2 шт.

  • сіль – щіпка

  • цукор – на смак

  • сода – 0,5 ч. л.

  • олія – 1 ст. л.

Важливий момент: всі інгредієнти мають бути кімнатної температури!

  1. У миску вилити кефір (кімнатної температури), вбити яйця, додати цукор на смак і дрібку солі.

  2. Вимішати вінчиком до однорідності, потім почати поступово порціями додавати борошно. Борошно додавати потроху, не припиняючи вимішувати, маса має вийти гладкою, без грудочок.

  3. У чашці розвести соду з невеликою кількістю холодної води. Додати в тісто і влити столову ложку олії. Ще раз добре вимішати вінчиком.

  4. На антипригарну сковороду наливати ополоником тісто й одразу нахиляти в різні боки, щоб тісто рівномірно розтеклося по поверхні тонким шаром. Оскільки до складу тіста входить олія, то сковорідку змащувати маслом не потрібно.

  5. Смажити млинці до золотавого кольору з обох боків.

У тонкі млинці можна загорнути будь-яку начинку.
aprettylifeinthesuburbs.com

Млинці на молоці

Млинці на молоці – це універсальний рецепт, який підходить для приготування як українських налисників, так і французьких крепів. Млинці за цим рецептом виходять тонкими і мереживними, а начинку в них можна загортати як солодку, так і солону.

Рецептом тонких млинців на молоці ділився відомий британський шеф і телеведучий Джеймі Олівер. Список необхідних інгредієнтів і покроковий рецепт приготування з відео можна подивитися тут.

Млинці на воді

І ще один простий рецепт млинців, цього разу на воді. Попереджаємо відразу: це не веганський рецепт, оскільки до складу тіста входять яйця.

  • вода – 500 мл

  • борошно – 2 склянки

  • цукор – 2 ст. л.

  • сіль – щіпка

  • олія – 1 ст. л.

  • яйце – 3 шт.

  1. Воду налити в миску, додати яйця, перемішати. Додати цукор і сіль, ще раз перемішати.

  2. Додати все борошно та збити тісто міксером. Якщо міксеру немає, то додавати борошно порціями, постійно збиваючи вінчиком.

  3. У готове тісто влити олію, перемішати і ополоником наливати тісто на розпечену і трохи змащену олією пательню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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