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Блины на молоке: простой рецепт от Джейми Оливера

4.5т
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16 февраля в Америке и Англии празднуют Международный день блина (International Pancake Day). В английском городке Олни праздник отмечают уже более 500 (!) лет. А вот в Америке празднуют всего 70 лет: первый блинный праздник состоялся там в Канзасе в 1950 году.

В связи с этим известный британский шеф и телеведущий Джейми Оливер на своей страничке в соцсетях призвал всех готовить крепы – тонкие кружевные французские блинчики, аналог украинских налисников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На своем сайте Джейми поделился рецептом тонких блинчиков на молоке. Шеф говорит, что тесто для блинов – универсальное, его можно использовать как со сладкой, так и соленой начинкой.

  • яйца – 3 шт.

  • мука – 125 г

  • молоко – 250 мл

  • сливочное масло

  • соль – щепотка

  1. Яйца разбить в миску, добавить муку, молоко и щепотку соли. Взбить все миксером до однородной массы без комочков.

  2. Полученное тесто оставить при комнатной температуре на 15 минут.

  3. В сковороде растопить немного масла – так, чтобы оно равномерно покрыло всю поверхность.

  4. Набрать небольшой половник жидкого теста и быстрым круговым движением распределить его по всей поверхности сковороды, наклоняя сковородку в разные стороны.

  5. Жарить одну-две минуты до золотистого цвета, затем перевернуть и жарить еще минуту со второй стороны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить луковый суп по рецепту Джейми Оливера: телеведущий готовит его из четырех видов лука, приправляет шалфеем, а перед подачей запекает в духовке с гренками и сыром чеддер.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Масленица
Персона
Джейми Оливер
Тег
рецепт
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