Італійські експерти розповіли, як правильно приготувати бульйонний кубик

Овочевий бульйонний кубик є одним з найбільш вживаних продуктів на кухні, він може бути приготований в домашніх умовах. Всього кілька інгредієнтів необхідні для отримання повністю натурального овочевого кубика зі свіжих овочів і трав, де консервантом є морська сіль.

Залежно від сезону ви можете додати в цей рецепт гриби, кабачки, томатну пасту, гарбуз або запашні трави, такі як базилік, чебрець або будь-які інші. OBOZREVATEL розповість, як швидко та просто приготувати корисну овочеву суміш, а також як її зберігати. Інформацієй на своєму ресурсі поділилися експерти спеціалізованого видання cookist.it.

Готові овочеві кубики можна використовувати в багатьох стравах.

Можна залити їх водою, щоб вийшов овочевий бульйон. Можна додати кубик в пасту як соус або використовувати його при приготуванні овочевого рагу, тушкованої картоплі. Можете збагатити смак звичних каш з круп або бобових.

Незалежно від того, що ви використовуєте та який рецепт вибираєте, однозначно домашній овочевий кубик - це здорова й дешева альтернатива класичним бульйонним кубикам, які продаються в магазинах.

Як зробити овочеві кубики в домашніх умовах

Складові

Велика морква 2 • 21 ккал

3 стручки селери • 21 ккал

Лук шалот 2 • 29 ккал

Петрушка пучок • 79 ккал

Морська сіль • 286 ккал

Оливкова олія за смаком • 79 ккал

Калорії вказані для 100 гр продукту

Приготування

Вимийте овочі та поріжте їх на шматочки. Дрібно нарізати селеру й покладіть її в миску з іншими овочами. Змішайте овочі в блендері з декількома столовими ложками оливкової олії, поки вони не перетворяться на пюре. Перекладіть пюре в миску та приправте сіллю, добре перемішуючи.

Як зберігати

Для зберігання овочевого кубика покладіть суміш у форми для льоду та поставте в морозильну камеру на період заморожування. Через кілька годин перекладіть заморожені овочеві кубики в пакетики для харчових продуктів і залиште в морозилці для зберігання. При необхідності просто додайте пару заморожених кубиків в страву в процесі її приготування.

Деякі вважають за краще розміщувати суміш в банці, щільно притискаючи ложкою і поливаючи оливковою олією. У такому вигляді овочеву суміш можна зберігати в холодильнику протягом тижня. Але потрібно стежити, щоб після кожного використання суміш була покрита олією.

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