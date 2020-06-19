Гаспачо в літню спеку: від класики до модерну

Легкий холодний іспанський суп з перетертих в пюре свіжих овочів - один з кращих літніх супів, який порадує вас і ваших друзів в спекотні дні.

Вікіпедія говорить, що існує кілька теорій походження слова "гаспачо". До XV століття Аль-Андалусії був домом для арабів, мосарабов і євреїв. У ці самі роки і з'явилося слово "гаспачо". За однією версією, назва супу походить від мосарабского слова "caspa", яке означало "залишки". Оскільки для приготування гаспачо використовувалися залишки того, що було вдома. Інша версія свідчить, що назва походить від співзвучного єврейського слова "gazaz", яка означала "розрізаний на шматочки" або "растолчений", тобто відображає процес приготування страви.

OBOZREVATEL разом з виданням Gastronom пропонує вам три абсолютно різних інтерпретації цього знаменитого супу.

Класичний гаспачо

класичний гаспачо Getty

Процес приготування цього супу займає близько 2 годин. Використовувана кількість продуктів розрахована на 6 порцій.

СКЛАДОВІ

великі стиглі помідори – 15 штук

огірок – 4 штуки

червоні солодкі перці – 3 штуки

свіжий часник – 4-5 великих зубчиків

черствий білий хліб, бажано з висівками – 3 – 4 скибочки

цибуля червоний – 1 велика цибулина

оливкова олія "екстра вірджин" – 125 мл

хересний або червоний винний оцет – 4 ст. л.

велика сіль, переважно морська – 1 ст. л.

листя петрушки – невеликий пучок

холодна вода, томатний сік або червоне сухе вино – за смаком

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ

Сіль і часник необхідно покласти в ступку та гарненько потовкти. Хліб поламати на шматочки і додати в ступку. Не перестаючи товкти, в ступку тонкою цівкою влити оливкове масло та розмішати до однорідності. Після цього накрити їжу та дати настоятися 1,5 години. Дрібно нарізану цибулю покласти в миску та залити оцтом. Помідори надрізати та покласти на 1 хвилину в киплячу воду. Потім зняти шкірку, розрізати на четвертинки та видалити насіння. Огірки також позбавити від шкірки. Солодкий перець на 10 хвилин помістити в духовку, розігріту до 200 градусів, попередньо змастивши олією. Коли на овочах з'являться чорні підпалини, вийняти з духовки, покласти в миску та накрити. Через 6 хвилин видалити шкірку та серцевину. Підготувати блендер, куди покласти крупно нарізані листя петрушки, овочі, кожен раз змішуючи нову порцію з попередньою. Потім додати цибулю з оцтом і лише після цього покласти в блендер вміст ступки. Коли всі інгредієнти перетворяться в однорідну масу, поставити її в холодильник на 8 годин. Подавати в тарілках або склянках.

Гаспачо з черешнею

Гаспачо з черешнею foodinmyroom.ru

Час підготовки інгредієнтів і сам процес приготування супу займуть 2 години 20 хвилин. Кількість порцій - 6.

СКЛАДОВІ

600 г черешні

500 – 700 г стиглих м'ясистих помідорів

2 – 3 великих солодких червоних перцю

половина маленької солодкої червоної цибулини

1 зубчик часнику

3 см свіжого кореня імбиру

1 – 2 гілочки базиліка

2 – 3 гілочки м'яти

2 шматки білого хліба

20 – 50 мл лимонного соку

150 мл оливкової олії

сіль, мелений чорний перець

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ

На 10 хвилин замочіть хліб в лимонному соку зі 100 мл води. Звільніть черешню від кісточок. Киньте на хвилину надрізані помідори в окріп та потім зніміть шкірку. Нарізану м'якоть томату разом з черешнею та очищеним перцем покладіть в блендер. Сюди ж додайте очищені та нарізані цибулю й часник. Заздалегідь очищений імбир натріть на тертці, а у зелені видаліть гілочки. Додайте імбир, зелень, оливкову олію, хліб, сіль, перець та велику жменю льоду в блендер. Збийте до бажаної консистенції. Отриманий продукт поставте в холодильник на 2 години. По закінченню цього часу гаспачо готовий.

Зелений гаспачо

Зелений гаспачо з авокадо Getty

Час готування - 45 хвилин.

СКЛАДОВІ

солодкий перець (зелений) 1 шт.

огірок 2 шт.

авокадо 1 шт.

цибуля з зеленими пір'ям 2 шт.

зелень кінзи 1 пучок

часник 1 шт.

петрушка 1 пучок

м'ята 1 шт.

оливкова олія 3 ст. л.

бальзамічний оцет 2 ст. л.

сіль 1 щіпка

цукор 1 ч. л.

чилі 1 г

лід 5 шт.

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ

Солодкий перець запекти в духовці протягом 30 хвилин, потім очистити від шкірки, насіння та охолодити. З огірків зняти шкірку і звільнити від насіння. Всі овочі та зелень нарізати великими шматками. Подрібнити овочі в блендері та додати до смаку сіль, цукор, бальзамічний оцет, оливкова олія. Додати в блендер шматочки льоду та знову все ретельно збити. Зелений гаспачо готовий.

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