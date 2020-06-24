Итальянские эксперты рассказали, как правильно приготовить бульонный кубик

Овощной бульонный кубик является одним из самых употребляемых продуктов на кухне и может быть приготовлен в домашних условиях. Всего несколько ингредиентов необходимы для получения полностью натурального овощного кубика из свежих овощей и трав, где консервантом является морская соль.

В зависимости от сезона вы можете добавить в этот рецепт грибы, кабачки, томатную пасту, тыкву или душистые травы, такие как базилик, чабрец или любые другие. OBOZREVATEL расскажет, как быстро и просто приготовить полезную овощную смесь, а также как ее хранить. Информацией на своем ресурсе поделились эксперты специализированного издания cookist.it.

Готовые овощные кубики можно использовать во многих блюдах.

Можно залить их водой, чтобы получился овощной бульон. Можно добавить кубик в пасту в качестве соуса или использовать его при приготовлении овощного рагу, тушеного картофеля. Можете обогатить вкус привычных каш из круп или бобовых.

Независимо от того, что вы используете и какой рецепт подбираете, однозначно домашний овощной кубик - это здоровая и дешевая альтернатива классическим бульонным кубикам, продаваемым в магазинах.

Как сделать овощные кубики в домашних условиях

Ингредиенты

Большая морковь 2 • 21 ккал

3 стручка сельдерея • 21 ккал

Лук шалот 2 • 29 ккал

Петрушка пучок • 79 ккал

Морская соль • 286 ккал

Оливковое масло по вкусу • 79 ккал

Калории указаны для 100 гр продукта

Приготовление

Вымойте овощи и порежьте их на кусочки. Мелко нарежьте сельдерей и положите его в миску с остальными овощами. Смешайте овощи в блендере с несколькими столовыми ложками оливкового масла, пока они не превратятся в пюре. Переложите пюре в миску и приправьте солью, хорошо перемешивая.

Как хранить

Для хранения овощного кубика положите смесь в формы для льда и поставьте в морозильную камеру на период замораживания. Через несколько часов переложите замороженные овощные кубики в пакетики для пищевых продуктов и оставьте в морозилке для хранения. При необходимости просто добавьте пару замороженных кубиков в блюдо в процессе его приготовления.

Некоторые предпочитают помещать смесь в банку, плотно прижимая ложкой и поливая оливковым маслом. В таком виде овощную смесь можно хранить в холодильнике в течение недели. Но нужно следить, чтобы после каждого использования смесь была покрыта маслом.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкий холодный испанский суп из перетертых в пюре свежих овощей - один из лучших летних супов, который порадует вас и ваших друзей в жаркие дни.