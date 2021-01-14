Як вибрати борошно для десерту: поради від Лізи Глинської

Маша Сердюк FoodOboz 13:35, 14.01.2021 Оновлено: 13:38, 14.01.2021

Борошно – надважлива складова десертів і випічки. Тому до вибору цього продукту треба підходити з усією відповідальністю.

У своєму блозі кондитер і суддя проекту "МастерШеф" Ліза Глинська розповіла, як правильно вибирати борошно в магазині, а також який сорт найкраще підходить для тієї чи іншої страви.

Як вибрати якісне борошно

  • Беріть борошно, запаковане лише в паперові пакети. Ніколи не купуйте борошно в поліетилені. Таке борошно не "дихає" і з часом починає мати затхлий запах.

  • Борошно в паперових пакетах має бути щільно запечатаним. У розірваній упаковці борошно взаємодіє з повітрям і в ній можуть завестися жучки.

  • Звертайте увагу на термін зберігання борошна. Борошно, що довго зберігалося, злежується, втрачає сипкість, у ньому розвиваються мікроорганізми.

  • Дивіться на колір борошна та його однорідність. Колір у борошна не обов'язково завжди білий: деякі сорти виготовляють із зерна з оболонками, тож вони виходять темнішими. Також колір залежить і від ступеня подрібнення зерен: борошно грубого помелу темніше. У борошні не повинно бути грудок, чорних крапок (дрібних бур'янів), жучків і личинок.

  • На смак борошно не має бути кислим, солодким або гірким. Також у ньому не має бути присмаку затхлості та цвілі.

Колір борошна не обов'язково має бути білий.
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Як правильно зберігати борошно

Борошно треба зберігати в сухому прохолодному місці. Термін зберігання будь-якого борошна – не більше 6 місяців. У спекотну погоду борошно краще тримати в холодильнику.

  • Зберігайте муку в закритих банках або контейнерах, в ідеалі – у склі. Якщо борошно зберігатиметься на відкритому повітрі, то в ньому відбуватиметься окислення олій, у результаті чого воно стає прогірклим. Також закрита ємність вбереже борошно від поглинання вологи і сторонніх запахів.

  • Цельнозернове борошно треба зберігати виключно в холодильнику, оскільки при кімнатній температурі натуральні масла в борошні швидко роблять її прогірклою.

  • Якщо борошно заморозити на 48 годин, ви гарантовано позбавитеся від комах або їхніх личинок, якщо вони були в борошні.

  • Борошно можна зберігати в морозилці. Для цього його треба добре упакувати в герметичні вологонепроникні контейнери. В такому випадку борошно може зберігатися протягом декількох років.

Пшеничне борошно підходить практично для будь-якої випічки.
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Види борошна

Зазвичай всі використовують пшеничне борошно, оскільки воно є найпопулярнішим і поширеним у нашій країні. Проте водночас існує безліч інших видів борошна, сорт якого дуже впливає на те, який смак матиме ваша випічка або якась інша страва.

Пшеничне борошно

З пшеничного борошна готує більшість господинь. Вона містить досить білка (клейковини), тому добре поводиться при випічці. Пшеничне борошно зазвичай роблять з м'яких сортів пшениці, до них іноді додають тверді, але не більше 20%. Однак є пшеничне борошно виключно з твердих сортів пшениці. Воно називається семоліна (Semolina), його використовують для приготування пасти і піци.

Залежно від помелу і вмісту клейковини пшеничне борошно ділять на кілька сортів.

  • Борошно вищого ґатунку. Найбіліше, найніжніше та найповітряніше борошно. Воно підходить для випічки коржів для торта, булочок, кексів, бісквіта. Також борошно вищого ґатунку часто використовують як загущувач для соусів.

  • Борошно першого ґатунку. Трохи грубіший помел, ніж у вищого ґатунку. Оскільки це борошно містить невелику кількість подрібнених оболонок зерна, то колір може бути від чисто-білого до білого з жовтуватим або сіруватим відтінком. Борошно першого ґатунку прекрасно підходить для пирогів, оладок, булок і млинців.

  • Борошно другого ґатунку. Ще грубіше і темніше. Буває різного кольору: від світлого з жовтуватим відтінком до темно-сірого і навіть коричневого кольору. В такому борошні більше вітамінів і мінералів, але спекти з нього щось повітряне досить складно. Тому до борошна другого сорту додають борошно вищого сорту, або змішують з житнім борошном і отримують таким чином цікаву за смаком і корисну випічку. Таке борошно добре для домашнього хліба, пряників і печива.

  • Цільнозернове, обойне або грубого помелу борошно. Це борошно з цільних зерен пшениці, що містить набагато більше клітковини і поживних речовин, ніж біле борошно. У цільнозерновому борошні мало клейковини, тому для випічки хліба її часто змішують із борошном іншого сорту або іншого злаку.

Пшеничне борошно зазвичай роблять з м'яких сортів пшениці.
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Спельтове борошно

Вид пшеничного борошна з диких сортів пшениці. Таке борошно вважається дуже корисним, оскільки його жири легко засвоюються, а поживність у нього вища, ніж у звичайного.

Житнє борошно

Друге за популярністю після пшеничного. Житнє борошно роблять з жита, а зовні вона відрізняється від пшеничного за кольором – житнє борошно сірувати і з вкрапленнями найдрібніших частинок оболонки зерна. Клейковини у житньому борошні практично немає, тому її частіше використовують у суміші з пшеничним борошном. З житнього борошна печуть хліб, млинці, оладки, пироги, коржі.

Що стосується сортів житнього борошна, то розрізняють сіяне, обойне, обдирне і особливе житнє борошно.

  • Сіяне. Найніжніше житнє борошно. Колір у нього – білий з кремовим або сіруватим відтінком.

  • Особливе. Недосіяне борошно, тому воно займає проміжне місце між сіяним і обдирним.

  • Обдирне. Містить трохи зернових оболонок, колір такого борошна, як правило, сірувато-білий або сірувато-кремовий.

  • Обойне. Це як пшеничне цільнозернове борошно: сірого кольору з вкрапленнями більш темних оболонок.

Гречане борошно

Це борошно готують з гречаної крупи, вона має характерний гречаний смак і темно-бежевий колір. Таке борошно не містить глютен, тому в чистому вигляді для випічки гречана мука не підходить: її можна використовувати тільки разом із глютеновим борошном. Гречане борошно можна приготувати власноруч: треба взяти гречану крупу, промити, обсушити і змолоти у кавомолці. З такого борошна можна готувати млинці та оладки, також у ньому можна панірувати котлети, додавати її в запіканки.

Вівсяне борошно

Те саме борошно, з якого роблять вівсяне печиво та вівсяний кисіль. Таке борошно дуже просто зробити в домашніх умовах: треба просто змолоти вівсяні пластівці. Вівсяне борошно краще використовувати разом з борошном, що містить клейковину.

Рисове та гречане борошно не містять глютен.
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Кукурудзяне борошно

Кукурудзяне борошно роблять як зі звичайних сортів кукурудзи, так і з твердих. У другому випадку вона виходить більш якісною. Також кукурудзяне борошно роблять тонкого і грубого помелу. З такого борошна виходить смачна мамалига, банош, полента, кукурудзяні коржі. За своїми властивостями кукурудзяне борошно схоже на пшеничне, тому її можна використовувати в чистому вигляді.

Лляне борошно

Це борошно готують із перемеленого насіння льону після віджимання олії. Смак у такого борошна трохи горіховий, крім того, воно відмінно "зв'язує" різні інгредієнти. Тому з неї можна не лише пекти хліб, а й додавати в фарш, супи, омлети, запіканки, а також використовувати для панірування.

Рисове борошно

Рисове борошно роблять з меленого рису. При виробництві такого борошна може використовуватися як білий (пропарений), так і неочищений (коричневий) рис. Це борошно також не містить глютену, тому його теж рекомендують алергікам. Рисове борошно широко застосовується при виготовленні дитячого харчування. З нього виходить хрусткий хліб, локшина, млинці, пироги і торти.

Мигдальне борошно

Мигдальне борошно вважається одним з найбільш корисних, оскільки вона містить дуже мало калорій. З такого борошна виходить відмінна випічка, до того ж без нього не можна приготувати тістечка макаруни.

Ячмінне борошно

У ячмінному борошні практично відсутня клейковина, тому це борошно вважається дієтичним продуктом. При випічці ячмінне борошно найчастіше додають до пшеничного, а готують з нього млинці та печиво.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як за рецептом Лізи Глинської приготувати пісну халву з манки і хрустку мариновану капусту з буряком.

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