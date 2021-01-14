Как выбрать муку для десерта: советы от Лизы Глинской

Мука – очень важная составляющая десертов и выпечки. Поэтому к выбору этого продукта нужно подходить со всей ответственностью.

В своем блоге кондитер и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как правильно выбирать муку в магазине, а также какой сорт лучше всего подходит для того или иного блюда.

Как выбрать качественную муку

Берите муку, упакованную только в бумажные пакеты. Никогда не покупайте муку, упакованную в полиэтилен. Такая мука не "дышит" и приобретает затхлый запах.

Мука в бумажных пакетах должна быть плотно запечатана. В порванной упаковке мука взаимодействует с воздухом и в ней могут завестись жучки.

Обращайте внимание на срок хранения муки. Мука, которая долго хранилась, слеживается, теряет сыпучесть, в ней развиваются микроорганизмы.

Смотрите на цвет муки и ее однородность. Цвет у муки не обязательно всегда белый: некоторые сорта изготавливают из зерна с оболочками, так что они получаются более темными. Также цвет зависит и от степени измельчения зерен: мука крупного помола темнее. В муке не должно быть комков, черных точек (частиц сорняков), жучков и личинок.

На вкус мука не должна быть кислой, сладкой или горькой. Также у нее не должно быть привкуса затхлости и плесени.

Цвет муки не обязательно должен быть белый. unsplash.com

Как правильно хранить муку

Муку нужно хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения любой муки – не более 6 месяцев. В жаркую погоду муку лучше держать в холодильнике.

Храните муку в закрытых банках или контейнерах, в идеале – в стекле. Если мука будет храниться на открытом воздухе, то в ней происходит окисление масел, в результате чего она становится прогорклой. Также закрыта емкость убережет муку от поглощения влаги и посторонних запахов.

Цельнозерновую муку нужно хранить исключительно в холодильнике, так как при комнатной температуре натуральные масла в муке быстро делают ее прогорклой.

Если муку заморозить на 48 часов, вы гарантировано избавитесь от насекомых или их личинок, если они были в муке.

Муку можно хранить в морозилке. Для этого ее нужно хорошо упаковать в герметичные влагонепроницаемые контейнеры. В таком случае мука может храниться в течение нескольких лет.

Пшеничная мука подходит практически для любой выпечки. unsplash.com

Виды муки

Обычно все используют пшеничную муку, так как она самая популярная и распространенная в нашей стране. Но в то же время существует множество других видов муки, сорт которой очень влияет на то, какой вкус будет у вашей выпечки или какого-то другого блюда.

Пшеничная мука

Из пшеничной муки готовит большинство хозяек. Она содержит достаточно белка (клейковины), поэтому хорошо ведет себя при выпечке. Пшеничную муку обычно делают из мягких сортов пшеницы, к ним иногда добавляют твердые, но не более 20%. Однако есть пшеничная мука исключительно из твердых сортов пшеницы. Она называется семолина (Semolina), ее используют для приготовления пасты и пиццы.

В зависимости от помола и содержания клейковины пшеничную муку делят на несколько сортов.

Мука высшего сорта. Самая белая, нежная и воздушная мука. Она подходит для выпечки коржей для торта, булочек, кексов, бисквита. Также муку высшего сорта часто используют как загуститель для соусов.

Мука первого сорта. Немного крупнее помол, чем у высшего сорта. Так как в этой муке содержится небольшое количество измельченных оболочек зерна, то цвет может быть от чисто-белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком. Мука первого сорта прекрасно подходит для пирогов, оладий, булок и блинов.

Мука второго сорта. Еще грубее и темнее. Бывает разного цвета: от светлого с желтоватым оттенком до темно-серого и даже коричневого цвета. В такой муке больше витаминов и минералов, но испечь из нее что-то воздушное довольно сложно. Поэтому к муке второго сорта добавляют муку более высокого сорта, или смешивают с ржаной мукой и получают таким образом интересную по вкусу и полезную выпечку. Такая мука хороша для домашнего хлеба, пряников и печенья.

Цельнозерновая, обойная или грубого помола мука. Это мука из цельных зерен пшеницы, которая содержит намного больше клетчатки и питательных веществ, чем белая мука. В цельнозерновой муке мало клейковины, поэтому для выпечки хлеба ее часто смешивают с мукой другого сорта или другого злака.

Пшеничную муку обычно делают из мягких сортов пшеницы. unsplash.com

Спельтовая мука

Вид пшеничной муки из диких сортов пшеницы. Такая мука считается очень полезной, так как ее жиры легко усваиваются, а питательность у нее выше, чем у обычной.

Ржаная мука

Вторая по популярности после пшеничной. Ржаную муку делают из ржи, а внешне она отличается от пшеничной по цвету – ржаная мука сероватая и с вкраплениями мельчайших частиц оболочки зерна. Клейковины в ржаной муке практически нет, поэтому ее чаще используют в смеси с пшеничной мукой. Из ржаной муки пекут хлеб, блинчики, оладьи, пироги, лепешки.

Что касается сортов ржаной муки, то различают сеяную, обойную, обдирную и особую ржаную муку.

Сеяная . Самая нежная ржаная мука. Цвет у нее – белый с кремовым или сероватым оттенком.

Особая . Недосеянная мука, поэтому она занимает промежуточное положение между сеяной и обдирной.

Обдирная. Содержит немного зерновых оболочек, цвет такой муки, как правило, серовато-белый или серовато-кремовый.

Обойная. Это как пшеничная цельнозерновая мука: серого цвета с вкраплениями более темных оболочек.

Гречневая мука

Эту муку готовят из гречневой крупы, она обладает характерным гречневым вкусом и темно-бежевым цветом. Такая мука не содержит глютен, поэтому в чистом виде для выпечки гречневая мука не подходит: ее можно использовать только вместе с глютеновой мукой. Гречневую муку можно приготовить самостоятельно: нужно взять гречневую крупу, промыть, обсушить и смолоть в кофемолке. Из такой муки можно готовить блины и оладьи, также в ней можно панировать котлеты, добавлять ее в запеканки.

Овсяная мука

Та самая мука, из которой делают овсяное печенье и овсяный кисель. Такую муку очень просто сделать в домашних условиях: нужно просто смолоть овсяные хлопья. Овсяную муку лучше всего использовать вместе с мукой, содержащей клейковину.

Рисовая и гречневая мука не содержат глютен. unsplash.com

Кукурузная мука

Кукурузную муку делают как из обычных сортов кукурузы, так и из твердых. Во втором случае она получается более качественной. Также кукурузную муку делают тонкого и грубого помола. Из такой муки получается вкусная мамалыга, банош, полента, кукурузные лепешки. По своим свойствам кукурузная мука похожа на пшеничную, поэтому ее можно использовать в чистом виде.

Льняная мука

Эту муку готовят из перемолотых семян льна после отжима масла. Вкус у такой муки немного ореховый, кроме того, она отлично "связывает" различные ингредиенты. Поэтому из нее можно не только печь хлеб, но и добавлять в фарш, супы, омлеты, запеканки, а также использовать как панировку.

Рисовая мука

Рисовую муку делают из молотого риса. При производстве такой муки может использоваться как белый (пропаренный), так и неочищенный (коричневый) рис. Это тоже мука без глютена, поэтому ее рекомендуют аллергикам. Рисовая мука широко применяется при изготовлении детского питания. Из нее получаются хрустящий хлеб, лапша, блинчики, пироги и торты.

Миндальная мука

Миндальная мука считается одной из самых полезных, так как она содержит очень мало калорий. Из такой муки получается отличная выпечка, к тому же без нее нельзя приготовить пирожные макаруны.

Ячменная мука

В ячменной муке практически нет клейковины, поэтому эта мука считается диетическим продуктом. При выпечке ячменную муку чаще всего добавляют к пшеничной, а готовят из нее блины и печенье.

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