У маринованої капусті головне - це дочекатися, поки вона замаринується! Щоб потім вдосталь нею похрумтіти.

Я покажу, як замаринувати капусту з буряком і іншими овочами (щоб подивитися відео, доскролльте текст до кінця).

маринована капуста

2,5 кг капусти

1 головка часнику

500 г буряка

300 г моркви

2-3 лаврових листки

20 г кропу (невеликий пучок)

20-30 горошин чорного перцю

1 гострий перець (за бажанням)

Підготуйте овочі.

1. Очистіть і наріжте кільцями моркву.

2. Очистіть і наріжте тонкими пластинами буряк.

3. Наріжте капусту на невеликі частини.

4. Очистіть часник.

5. Складіть овочі шарами в контейнер або інший посуд, в якій будете маринувати.

маринад:

4 л води 300 мл оцту (1,2 склянки об'ємом 250 мл, 6%)

200 г солі (6,5 ст. Л. З гіркою)

100 г цукру (4 ст. Л. З гіркою)

Якщо любите менш солоне, скоротіть сіль на 20%

Приготуйте маринад.

1. З'єднайте сіль, цукор і оцет і залийте окропом.

2. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.

Замаринуйте овочі.

1. Залийте овочі гарячим маринадом, поставте зверху важке - щоб овочі повністю занурилися в маринад.

2. Залиште капусту маринуватися при кімнатній температурі на 5-7 днів.

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