У маринованої капусті головне - це дочекатися, поки вона замаринується! Щоб потім вдосталь нею похрумтіти.
Я покажу, як замаринувати капусту з буряком і іншими овочами (щоб подивитися відео, доскролльте текст до кінця).
маринована капуста
2,5 кг капусти
1 головка часнику
500 г буряка
300 г моркви
2-3 лаврових листки
20 г кропу (невеликий пучок)
20-30 горошин чорного перцю
1 гострий перець (за бажанням)
Підготуйте овочі.
1. Очистіть і наріжте кільцями моркву.
2. Очистіть і наріжте тонкими пластинами буряк.
3. Наріжте капусту на невеликі частини.
4. Очистіть часник.
5. Складіть овочі шарами в контейнер або інший посуд, в якій будете маринувати.
маринад:
4 л води 300 мл оцту (1,2 склянки об'ємом 250 мл, 6%)
200 г солі (6,5 ст. Л. З гіркою)
100 г цукру (4 ст. Л. З гіркою)
Якщо любите менш солоне, скоротіть сіль на 20%
Приготуйте маринад.
1. З'єднайте сіль, цукор і оцет і залийте окропом.
2. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.
Замаринуйте овочі.
1. Залийте овочі гарячим маринадом, поставте зверху важке - щоб овочі повністю занурилися в маринад.
2. Залиште капусту маринуватися при кімнатній температурі на 5-7 днів.
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