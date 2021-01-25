Як вибрати стигле авокадо і що робити, якщо ви купили зелене

Американські вчені заявили, що вживання одного авокадо на день покращує концентрацію уваги у дорослих людей. Однак забули уточнити: вживання одного стиглого авокадо.

Але як вибрати стиглий авокадо? Як принести додому ідеальний плід – ані гнилий, ані зелений? OBOZREVATEL розповідає вам про моменти, на які варто звертати увагу при виборі авокадо, а також ділимося лайфхаками, як довести недозрілий фрукт до потрібної кондиції.

Твердість

Помацайте авокадо, натисніть на шкірку пальцем, вона має бути м'якуватою та поддатлівою. Надто м'який авокадо означає, що він або гнилий, або перезрілий. Надто твердий плід говорить про те, що авокадо ще зелений.

Хвостик

Плодоніжка авокадо має легко відділятися від авокадо, але при цьому колір під нею повинен бути світло-жовтим, із зеленуватим відтінком. Якщо хвостик відпадає сам, а шкірка під ним темного кольору або – ще гірше! – є цвіль, такий авокадо краще не брати. Швидше за все, цей плід гнилий.

Надто м'який авокадо означає, що він або гнилий, або перезрілий. unsplash.com

Колір шкірки

А ось на шкірку ми орієнтуватися не радимо, оскількі її колір залежить від сорту авокадо. Наприклад, шкірка авокадо Хаас – фіолетово-чорна і пупирчастая. Шкурка інших сортів, наприклад, Фуерте або Зута, – гладенька та має яскраво-зелений колір, який не темніє навіть після повного дозрівання.

Єдине, що можна тут порадити, то якщо ви вибираєте плоди одного сорту, то беріть ті авокадо, які трохи темніші. Але при цьому не забудьте здавити пальцями і перевірити хвостик. І так, насправді не має значення, якого кольору шкірка, головне, щоб на ній не було гнилих ділянок, надрізів і будь-яких інших пошкоджень.

Що робити з недозрілим авокадо

Якщо ви купили зелений авокадо, не турбуйтеся. Є пара лайфхаків, які допоможуть вам довести його до потрібної кондиції.

Загорніть авокадо в кілька шарів паперу (крафт, газета, непотрібні документи) і залиште в темному місці при кімнатній температурі. За пару днів авокадо стане стиглим.

Покладіть авокадо до інших фруктів – наприклад, до яблук або бананів. Вони виділяють етилен, який прискорює процес дозрівання.

Не залишайте авокадо на сонці – наприклад, на підвіконні або на столі біля вікна. Є ризик, що воно просто "згорить", тобто затвердіє і почорніє.

Нагрійте в духовці. Загорніть у фольгу і поставте в нагріту до 90 градусів духовку. Запікайте мінімум 10 хвилин (точний час залежить від ступеня незрілості плода). Цей метод можна використовувати, якщо у вас зовсім немає сил чекати, поки авокадо стане м'яким. Майте на увазі: нагрівання в духовці – це приготування авокадо, а не природний процес дозрівання. Тому текстура м'якоті буде відрізнятися від стиглого авокадо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через пандемію в світі підскочив попит на авокадо.