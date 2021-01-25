Как выбрать спелое авокадо и что делать, если вы купили зеленое

Американские ученые заявили, что употребление одного авокадо в день улучшает концентрацию внимания у взрослых людей. Но забыли уточнить: употребление одного спелого авокадо.

Однако как выбрать спелый авокадо? Как принести домой идеальный плод – ни гнилой, ни зеленый? Рассказываем вам о моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе авокадо, а также делимся лайфхаками, как довести недозрелый фрукт до нужной кондиции.

Твердость

Потрогайте авокадо, надавите на кожуру пальцем, она должна быть мягковатой и поддатливой. Сильно мягкий авокадо означает, что плод либо гнилой, либо переспевший. Сильно твердый плод говорит о том, что авокадо еще зеленый.

Хвостик

Плодоножка авокадо должна легко отделяться от авокадо, но при этом цвет под ней должен быть светло-желтым, с зеленоватым оттенком. Если хвостик отпадает сам, а кожура под ним темного цвета или – еще хуже! – есть плесень, такой авокадо лучше не брать. Скорее всего, этот плод гнилой.

Сильно мягкий авокадо означает, что плод либо гнилой, либо переспевший. unsplash.com

Цвет кожуры

А вот на кожуру мы ориентироваться не советуем, так как ее цвет зависит от сорта авокадо. Например, кожура авокадо Хаас – фиолетово-черная и пупырчастая. Шкурка других сортов, к примеру, Фуэрте или Зутано, – гладкая и ярко-зеленого цвета, который не темнеет даже после полного созревания.

Единственное, что можно тут посоветовать, так это если вы выбираете плоды одного сорта, то берите те авокадо, которые немного темнее. Но при это не забудьте сдавить пальцами и проверить хвостик. И да, на самом деле не имеет значения, какого цвета шкурка, главное, чтобы на ней не было гнилых участков, надрезов и любых других повреждений.

Что делать с недозревшим авокадо

Если вы купили зеленый авокадо, не расстраивайтесь. Есть пара лайфхаков, которые помогут вам довести его до нужной кондиции.

Заверните авокадо в несколько слоев бумаги (крафт, газета, ненужные документы) и оставьте в темном месте при комнатной температуре. Через пару дней авокадо будет спелым.

Положите авокадо к другим фруктам – например, к яблокам или бананам. Они выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания.

Не оставляйте авокадо на солнце – например, на подоконнике или на столе у окна. Есть риск, что оно просто "сгорит", то есть затвердеет и почернеет.

Нагрейте в духовке. Заверните в фольгу и поставьте в нагретую до 90 градусов духовку. Запекайте минимум 10 минут (точное время зависит от степени незрелости плода). Этот метод можно использовать, если у вас совсем нет сил ждать, пока авокадо станет мягким. Имейте в виду: нагревание в духовке – это готовка авокадо, а не естественный процесс дозревания. Поэтому текстура мякоти будет отличаться от спелого авокадо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за пандемии в мире подскочил спрос на авокадо.