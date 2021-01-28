7 ножей, которые должны быть на каждой кухне

Нож – несомненный король на любой кухне. От того, каким инструментом вы работаете, зависит, насколько легко у вас протекает процесс готовки.

Редакция FoodOboz рассказывает, как правильно выбрать себе хорошего помощника в магазине, а также какие основные виды ножей должны быть на любой кухне (да, их несколько).

Как выбрать хороший нож

В первую очередь советуем всегда обращать внимание на материал, из которого сделан нож. Самый распространенный материал, из которой делают нож, это сталь. Она бывает нескольких видов.

Дамасская сталь. Самые лучшие ножи в мире. Такие ножи очень прочные, долго не тупятся и не ржавеют, не темнеют и не покрываются пятнами. Правда, настоящий нож из дамасской стали можно приобрести только у кузнеца в какой-нибудь глухой японской или китайской деревне. Но если вы вдруг наткнетесь на такого, берите у него ножи, не раздумывая.

Низкоуглеродистая сталь. Такие ножи довольно дешевые, но в то же время быстро тупятся, покрываются пятнами и часто придают продуктам металлический привкус. Точить такие ножи очень сложно, поэтому их часто называют одноразовыми.

Высокоуглеродистая сталь. Такие ножи намного качественнее. Во-первых, они очень долго остаются острыми, во-вторых, не ржавеют, в-третьих, их цена в разы ниже, чем у ножей из дамасской стали.

А еще есть керамические ножи. Керамика легкая, лезвие долго не тупится, не темнеет и не отдает посторонних вкусов еде. Но такие ножи очень легко бьются, поэтому их ни в коем случае нельзя ронять.

Самые лучшие ножи – из дамасской стали. unsplash.com

Основные ножи

Шеф-нож. Универсальный нож с широким лезвием, который должен быть на каждой кухне. Длина такого ножа может быть от 15 до 30 см. Если будете покупать Chef’s knife, берите длиной 21-24 см – на наш взгляд, это самая оптимальная длина. Таким ножом очень удобно нарезать овощи, мясо и рыбу, можно разделывать курицу, давить чеснок, а если у вас под рукой не окажется молоточка, то рукояткой шефского ножа можно отбивать филе.

Нож для чистки. Небольшой нож с тонким лезвием длиной 8-10 см. Незаменимый нож для мелких работ: им можно легко почистить овощи и фрукты. Ножей для чистки есть два вида. Первый – зогнутой формы, является альтернативой овощечистке, второй – с прямым лезвием, наиболее распространенный.

Филейный нож. Длинный нож (как правило, 18 см) средней толщины. Идеален для разделки мяса и рыбы: у этого ножа очень острый наконечник, который помогает справиться с вырезанием косточек и разделкой птичьей тушки. Также таким ножом очень удобно делать нарезку мяса, сыра, рыбы и фруктов.

Нож для хлеба. Зазубренный нож длиной около 15 см. Лезвие с зубчиками идеально режет свежий хлеб: не крошит твердую корочку, но в то же время не сминает мягкую средину. Кроме того, этот нож идеально подойдет для нарезки чищенного ананаса, арбуза, дыни.

Филейным ножом удобно делать нарезку. unsplash.com

Дополнительные ножи

Тесак. Он же топорик, он же нож мясника. Большое прямоугольное лезвие длиной 17-18 сантиметров (хотя иногда также можно встретить топорик длиной 30 см), которое идеально справляется и с разделкой мяса, и с измельчением других продуктов. Некоторые шефы иногда используют тесак вместо шефского ножа, нарезая им овощи, рыбу и мясо.

Нож для сыра. Нож длиною 15 см с мелкими зубчиками по краю и углублениями в лезвии. Зубчики облегчают нарезку, а дырочки нужны, чтобы сыр не прилипал к ножу во время нарезки. На конце сырного ножа может быть двузубчатая вилочка, которой удобно переносить ломтики сыра с доски на тарелку.

Нож для томатов. Тонкий нож длиной 12-13 сантиметров. По краю лезвия у такого ножа идут мелкие-мелкие зубчики, которые помогают разрезать плотную помидорную кожицу, но при этом не сминать мягкую сердцевину. Этим ножом помимо томатов можно нарезать любые фрукты и овощи с твердой кожицей и нежной мякотью.

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