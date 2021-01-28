7 ножів, які мають бути на кожній кухні

Ніж – безперечений король на будь-якій кухні. Від того, яким інструментом ви працюєте, залежить, наскільки легко у вас протікає кулінарний процес.

Редакція FoodOboz розповідає, як правильно вибрати собі хорошого помічника в магазині, а також які основні види ножів мають бути на будь-якій кухні (так, їх декілька).

Як вибрати хороший ніж

У першу чергу радимо завжди звертати увагу на матеріал, з якого зроблений ніж. Найпоширеніший матеріал, з якої роблять ніж, це сталь. Вона буває декількох видів.

Дамаська сталь. Найкращі ножі на світі. Такі ножі дуже міцні, довго не тупляться та не іржавіють, не темніють і не вкриваються плямами. Щоправда, справжній ніж з дамаської сталі можна придбати тільки у коваля в якому-небудь глухому японському або китайському селі. Проте якщо ви раптом натрапите на такого, беріть у нього ножі, не роздумуючи.

Низьковуглецева сталь. Такі ножі досить дешеві, але водночас швидко тупляться, вкриваються плямами і часто надають продуктам металевий присмак. Точити ці ножі дуже складно, тому їх часто називають одноразовими.

Високовуглецева сталь. Такі ножі набагато якісніші. По-перше, вони дуже довго залишаються гострими, по-друге, не іржавіють, по-третє, їхня ціна в рази нижче, ніж у ножів з дамаської сталі.

А ще є керамічні ножі. Кераміка легка, лезо довго не тупиться, не темніє і не віддає сторонніх смаків їжі. Однак такі ножі дуже легко б'ються, тому їх у жодному разі не можна впускати.

Найкращі ножі – з дамаської сталі. unsplash.com

Основні ножі

Шеф-ніж. Універсальний ніж із широким лезом, який має бути на кожній кухні. Довжина такого ножа може бути від 15 до 30 см. Якщо купуватимете Chef's knife, беріть довжиною 21-24 см – має думку, що це найоптимальніша довжина. Таким ножем дуже зручно нарізати овочі, м'ясо та рибу, можна обробляти курку, чавити часник, а якщо у вас під рукою не знайдеться молоточка, то рукояткою шеф-ножа можна відбивати філе.

Ніж для чищення. Невеликий ніж із тонким лезом довжиною 8-10 см. Незамінний ніж для дрібних робіт: їм можна легко почистити овочі і фрукти. Ножів для чищення є два види. Перший – зогнутої форми, він є альтернативою овощечистці, другий – із прямим лезом, найпоширеніший.

Філейний ніж. Довгий ніж (як правило, 18 см) середньої товщини. Ідеальний для обробки м'яса та риби: цей ніж має дуже гострий кінчик, що допомагає впоратися з вирізанням кісточок і обробкою пташиної тушки. Також таким ножем дуже зручно робити нарізку м'яса, сиру, риби і фруктів.

Ніж для хліба. Зазубрений ніж довжиною близько 15 см. Лезо із зубчиками ідеально ріже свіжий хліб: не кришить тверду скоринку, але водночас не мне м'яку середину. Крім того, цей ніж ідеально підійде для нарізки чищеного ананаса, кавуна, дині.

Філейним ножем зручно робити нарізку. unsplash.com

Додаткові ножі

Тесак. Він же топірець, він же ніж м'ясника. Велике прямокутне лезо довжиною 17-18 сантиметрів (хоча іноді також можна зустріти топірець довжиною 30 см), яке ідеально впорається і з обробкою м'яса, і з подрібненням інших продуктів. Деякі шефи іноді використовують тесак замість шеф-ножа, нарізаючи їм овочі, рибу та м'ясо.

Ніж для сиру. Ніж завдовжки 15 см із дрібними зубчиками по краю та заглибленнями на лезі. Зубчики полегшують нарізку, а дірочки потрібні, щоб сир не прилипав до ножа під час нарізки. На кінці сирного ножа може бути двозубчата вилочка, якою зручно переносити шматочки сиру з дошки на тарілку.

Ніж для томатів. Тонкий ніж довжиною 12-13 сантиметрів. По краю леза у такого ножа йдуть дрібні-дрібні зубчики, які допомагають розрізати щільну томатну шкірку, але при цьому не м'яти м'яку серцевину. Цим ножем крім томатів можна нарізати будь-які овочі та фрукти з твердою шкіркою і ніжною м'якоттю.

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