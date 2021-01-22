Как приготовить пасту: шеф рассказал новый лайфхак

Как вы варите пасту дома? Бросаете в кипяток, добавляете оливковое масло, чтобы макароны не слиплись, варите, затем сливаете воду с макарон и добавлять в них соус? Поздравляем, вы все делаете неправильно!

Шеф-повар Оли Мартин уверяет, что этот способ не совсем правильный, пишет Daily Mail. Мартин – победитель британской версии шоу "МастерШеф. Профессионалы", поэтому в еде он знает толк.

Оли говорит, что масло, которое мы добавляем в пасту, – "это просто трата хорошего масла". Кроме того, Мартин советует не сливать макароны в дуршлаг, а доставать их ложкой из кастрюли: крахмал, который остается на пасте, выступает загустителем и придает соусу кремовую структуру.

Оли Мартин советует приправлять пасту оливковым маслом и бальзамиком. Источник: BBC

Также Оли советует добавлять в соус немного подсоленной воды, в которой варилась паста. Во-первых, так вы приправляете соус солью, а во-вторых, разбавляете соус, делая его более жидким и насыщенным.

"После того, как добавите воду на сковороду, готовьте пасту в этом соусе несколько минут, чтобы соус хорошо окутал макароны со всех сторон", – говорит Оли Мартин.

Перед подачей он советует приправлять любую пасту большим количеством оливкового масла и бальзамика.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро приготовить итальянскую пасту – с песто, тунцом, креветками, или классические карбонару и болоньезе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!