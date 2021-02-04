Блогер показала, как разбить яйцо без ножа и стенки сковородки. Видео

Пользователи социальной сети TikTok продолжают делиться кулинарными лайфхаками на все случаи жизни. На этот раз девушка Мэдди показала новый способ разбивания яичной скорлупы.

На своей страничке Мэдди выложила видео, на котором она разбивает яйцо для омлета без помощи ножа, вилки, стенки сковородки или других подручных средств (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трюк состоит в том, что Мэдди взяла сырое яйцо и просто бросила его на пустую сковороду. После этого тиктокерша осторожно раздвинула две части скорлупы и показала, что яйцо разбилось идеально посередине, а желток при этом остался целым. Кроме того, в белке не осталось осколков скорлупы, что иногда случается, если разбивать яйцо с помощью ножа или об стенку сковородки.

Пользователи TikTok уже проверили теорию Мэдди и оставили множество комментариев о том, что ее метод действительно работает. Однако при этом отметили, что нужно правильно рассчитать высоту, с которой стоит бросать яйцо, а также быть очень аккуратным, чтобы не обжечь пальцы, если разбивать яйцо на горячую сковороду с маслом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о парне, который показал в TikTok новый способ отделить желток от белка.