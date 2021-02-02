Лайфхак с отделением желтка от белка сломал мозг пользователям сети. Видео

Пользователи социальной сети TikTok продолжают делиться кулинарными лайфхаками на все случаи жизни. Так, парень по имени Каллум Грей выложил видео, на котором филигранно отделяет желток от белка.

Эту процедуру Каллум проделал без помощи яичной скорлупы, пластиковой бутылки или каких-то других подручных средств (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Секрет его трюка состоит в... зубчике чеснока. Парень разбивает яйцо в миску, затем натирает пальцы чищенным зубчиком чеснок, после чего аккуратно берет желток двумя пальцами и просто переносит его в другую чашку.

Ролик с нехитрым лайфхаком уже собрал больше 8 миллионов просмотров: пользователи соцсети был в шоке от простоты и эффективности такого способа. Многие тиктокеры сразу же поспешили проверить, работать ли этот метод.

"Это работает!"; "Я сначала не понял, а потом как понял"; "TikTok иногда дает больше знаний, чем школа"; "Думаю, это потому, что пальцы после чеснока очень липкие"; "Ну да, главное, потом избавиться от запаха чеснока"; "Я сразу понял, как это работает, но все равно в шоке. Почему я не знал этого раньше?" – взорвались комментариями пользователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что известный британский шеф Гордон Рамзи выложил в своем TikTok видео, в котором он жестко пошутил над блогершей-веганом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram