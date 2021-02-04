Блогерка показала, як розбити яйце без ножа і стінки сковорідки. Відео

Користувачі соціальної мережі TikTok продовжують ділитися кулінарними лайфхаками на всі випадки життя. Цього разу дівчина Медді показала новий спосіб розбивання яєчної шкаралупи.

На своїй сторінці Медді виклала відео, на якому вона розбиває яйце для омлету без допомоги ножа, виделки, стінки сковорідки або інших підручних засобів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Трюк полягає в тому, що Медді взяла сире яйце і просто кинула його на порожню пательню. Після цього тіктокерша обережно розсунула дві частини шкаралупи і показала, що яйце розбилося ідеально посередині, а жовток при цьому лишився цілим. Крім того, в білку не залишилося уламків шкаралупи, що іноді трапляється, якщо розбивати яйце за допомогою ножа або об стінку сковорідки.

Користувачі TikTok вже перевірили теорію Медді і залишили безліч коментарів про те, що її метод дійсно працює. Однак при цьому зазначили, що необхідно правильно вирахувати висоту, з якої треба кидати яйце, а також бути дуже акуратним, щоб не обпекти пальці, коли розбиваєш яйце на гарячу сковороду з олією.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про хлопця, який показав у TikTok новий спосіб відокремити жовток від білка.