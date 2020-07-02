Почему нужно пить банановый чай: раскрыта польза и способ приготовления

Банановый чай очень полезен для здоровья. Он не только обладает восхитительным вкусом, но и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, насыщая организм питательными веществами.
OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с его преимуществами и особенностями приготовления, опубликованными на cocinafacil.com.mx.
Преимущества бананового чая
Благодаря высокому уровню триптофана борется с бессонницей, способствуя выработке серотонина и мелатонина (гормонов сна).
Идеально подходит после тренировок, поскольку помогает расслабить мышцы.
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Борется с задержкой жидкости и помогает очистить почки.
Обеспечивает большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от действия свободных радикалов.
Снимает мышечные спазмы и уменьшает вздутие живота.
Борется со стрессом и тревогой, помогая расслабиться.
Понижает кровяное давление.
Имеет низкую калорийность, что делает его идеальным для диеты.
Приготовление
Довести до кипения 2 чашки воды.
Вымыть банан, отрезать концы с двух сторон, не снимая кожуру с оставшегося фрукта.
Добавить в кипящую воду и оставить на 10-15 минут (можно использовать целиком или нарезанным ломтиками, но обязательно с кожурой).
Удалить банан и подавать чай.
По желанию можно добавить немного корицы или меда, чтобы подсластить.
Выбор бананов
Степень зрелости банана напрямую влияет на его питательные свойства. Зеленый состоит в основном из крахмала, глюкозосодержащего полисахарида, который постепенно выделяет энергию в кровоток. Он затрудняет его переваривание, поэтому может вызывать метеоризм.
Зрелый банан, напротив, содержит 90 % сахарозы и только 7 % крахмала. Сахароза состоит из молекул глюкозы и фруктозы. Благодаря последней поглощение в кровь происходит намного быстрее. Кроме того, она оказывает значительное влияние на уровень глюкозы в крови и реакцию на инсулин.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что диетолог призвала не выбрасывать банановую кожуру. Добавив ее в пищу, можно повысить питательную ценность фрукта, улучшить работу кишечника и снизить риск развития диабета 2 типа.
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