Что будет с организмом, если есть йогурт каждый день

Употребление йогурта в ежедневном рационе имеет как позитивные, так и негативные последствия для организма. В этом уверены американские специалисты.

Список последствий для организма опубликован на сайте Eat This, Not That!. Журналисты издания опросили несколько экспертов в области питания, которые рассказали о всех плюсах и минусах употребления кисломолочного продукта.

По словам врача-диетолога Моргин Клер, йогурты хорошо помогают худеть, так как в них содержатся полезные бактерии, которые контролируют вес и улучшают работу кишечника. "Йогурт – отличный перекус для тех, кто сидит на диете", – говорит Клер.

Врач Эмбер О'Брайан заявила, что йогурт – отличный источник кальция, который так необходим всем для здоровья костей, зубов и ногтей; нутрициолог Хиба Батул заявила, что йогурт на завтрак улучшает настроение, а диетолог Меган Берд уверяет, что кисломолочный продукт укрепляет иммунитет.

В то же время специалисты утверждают, что у йогуртов есть свои недостатки. Несмотря на то, что кисломолочка улучшает работу кишечника, употребление таких продуктов может плохо влиять на желудок.

Так, натуропат Мелани Келлер заявила, что не советует употреблять кисломолочные продукты тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. А нутрициолог Эми Ли отметила, что полезны только натуральные йогурты без вкуса и ароматизаторов: йогурты с разными вкусами содержат очень много сахара, что в свою очередь может негативно влиять на состоянии кожи, фигуры и здоровье в целом. Эми Ли советует покупать классический йогурт и самостоятельно добавлять в него разные добавки по вкусу.

