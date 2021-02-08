Ученые объяснили, почему пиво повышает настроение

Один глоток пива вызывает выброс "гормона счастья" в организм. К такому выводу пришли американские ученые.

Группа специалистов из университета Индианы провела исследование, которое показало, что всего лишь один глоток пива вызывает выброс дофамин в кров. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

В исследовании приняло участие 49 взрослых мужчин:

те, кто пьет время от времени;

те, кто злоупотребляет алкоголем;

те, у кого родители были алкоголиками;

те, у кого пили дальние родственники;

те, в чьей семье никто не пил.

Ученые использовали автоматическое устройство, которое подавало в рот участникам эксперимента 15 мл жидкости: пива, воды или энергетического напитка. До и после подачи жидкости мозг участников сканировали при помощи МРТ и ПЭТ.

В результате исследования выяснилось, что при употреблении пива в течение нескольких минут в организме выделяется намного больше дофамина, чем при употреблении воды или энергетического напитка. Однако поскольку объем пива был небольшой, выброс гормона удовольствия ученые не стали объяснять алкогольным опьянением.

Также ученые выяснили, что выделяемое количество дофамина было выше у тех участников, которые имели отягощенную алкоголизмом семейную историю. У тех, у кого в семье не было алкоголиков, уровень дофамина был ниже, даже если сами они злоупотребляли алкоголем.

Ученые предполагают, что полученные ими данные могут объяснить, почему людям с наследственной предрасположенностью к алкоголизму может быть труднее отказаться от употребления алкоголя. По их мнению, склонность испытывать удовольствие лишь от одного глотка может быть обусловлена на генетическом уровне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что немецкие пивовары сварили пиво, которое, по их словам, можно использовать в борьбе с коронавирусом вместо вакцинации. Идея принадлежит Дарио Стиеру и Давиду Хертлю. Свое пиво они назвали Impfstoff, что в переводе с немецкого означает вакцину.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал