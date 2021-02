Що буде з організмом, якщо їсти йогурт щодня

Вживання йогурту в щоденному раціоні має як позитивні, так і негативні наслідки для організму. У цьому впевнені американські фахівці.

Список наслідків для організму опубліковано на сайті Eat This, Not That!. Журналісти видання опитали кілька експертів у сфері харчування, які розповіли про всі плюси й мінуси вживання кисломолочного продукту.

За словами лікаря-дієтологині Моргін Клер, йогурти допомагають схуднути, оскільки вони містять корисні бактерії, що контролюють вагу і покращують роботу кишківника. "Йогурт – чудовий перекус для тих, хто дотримується дієти", – каже Клер.

Лікарка Ембер О'Браян заявила, що йогурт є відмінним джерелом кальцію, який необхідний усім для здоров'я кісток, зубів і нігтів; нутриціологиня Хіба Батул заявила, що йогурт на сніданок покращує настрій, а дієтологиня Меган Берд запевняє, що кисломолочний продукт зміцнює імунітет.

Водночас фахівці стверджують, що йогурти мають безліч недоліків. Незважаючи на те, що кисломолочка покращує роботу кишечника, вживання таких продуктів може погано впливати на шлунок.

Так, натуропатка Мелані Келлер заявила, що не радить вживати кисломолочні продукти тим, у кого занадто чутливий шлунок або непереносимість лактози. А нутриціологиня Емі Лі зазначила, що корисними є лише натуральні йогурти без смаку й ароматизаторів: йогурти з різними смаками містять забагато цукру, що зі свого боку може негативно впливати на стан шкіри, фігури і здоров'я загалом. Емі Лі радить купувати класичний йогурт і самостійно додавати в нього різні добавки на власний смак.

