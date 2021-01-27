Рецепт дня: сыр "Филадельфия" от Владимира Ярославского

Шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях.
На своей страничке в Instagram он выложил подробный рецепт, а также дал пару профессиональных советов.
По словам Владимира Ярославского, такой сыр по вкусу ничем не отличается от магазинного. Готовить его можно как чистым, так и смело добавлять в него разные добавки: оливковое масло, лимонный сок и лимонную цедру, а также разные душистые травы, например, тимьян, шалфей, тархун, базилик и прочие.
Понадобится:
греческий йогурт 10% – 350 г
некислая сметана 20% – 270 г
соль – 5 г
марля, сито, миска
Как готовить:
Все ингредиенты смешать в миске.
Марлю сложить в 4 раза, сложить в сито. Сито поставить в миску – это нужно для того, чтобы туда стекала сыворотка.
Выложить на марлю йогуртово-сметанную смесь. Аккуратно закрыть марлю, немного завернув края. Поставить в холодильник под пленку и небольшой пресс.
Через 12-18 часов сыр будет готов.
Важный момент:
сметана должна быть термостатной и минимум 20% жирности;
йогурт лучше всего брать некислый;
из оставшейся сыворотки можно приготовить блины или вареники;
если хотите более нежный вкус сыра, добавьте 100 мл сливок 33% жирности.
Срок хранения крем-сыра – 5 дней в холодильнике. Далее сыр будет становиться кислее.
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