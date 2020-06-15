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Диетолог назвала фрукты и овощи, которые не нужно чистить

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Чтобы увеличить в своем рационе полезные для здоровья вещества, нужно избегать очистки таких продуктов, как яблоки, персики, груши, киви или огурцы.

По словам диетолога Малины Малкани, кожура фруктов и овощей обычно содержит много антиоксидантов, клетчатки, витаминов и минералов. Если ее не снимать, они могут содержать на 33 % больше клетчатки, чем в очищенном виде. Кроме того, уровень антиоксидантов в кожуре фруктов в 328 раз выше, чем в мясе, сообщает thehealthy.com.

Вишня и виноград

Вишня и виноград содержат много антиоксидантов

Вишня и виноград содержат много антиоксидантов

Getty

Вишню и виноград лучше есть вместе с кожурой, так как в ней содержится много полезных и питательных веществ. Особенно это касается винограда, поскольку в его кожуре находится наибольшее количество антиоксидантов.

Груши, персики и сливы

В их кожуре содержится много клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что удаление кожуры персика приводит к снижению количества антиоксидантов на 13-48 %.

Яблоки и абрикосы

Яблоки и абрикосы содержат нерастворимую клетчатку

Яблоки и абрикосы содержат нерастворимую клетчатку

Getty

Яблоки являются одним из тех фруктов, которые особенно не стоит очищать. Их кожура содержит нерастворимую клетчатку, витамин С и А, а также флавоноид кверцетин. Однако, несмотря на это, они могут иметь высокое количество пестицидов. Поэтому необходимо их хорошо мыть или покупать только органические продукты.

Киви и огурцы

Кожура киви является съедобной. В ней содержится много витамина С, и потребление его в три раза увеличивает количество клетчатки. Что касается огурцов, в кожуре находится много витамина К, клетчатки и калия. Однако они могут иметь определенный восковый слой, поэтому необходимо тщательно промывать их и использовать бумажные полотенца, чтобы хорошо вытереть.

Баклажаны и кабачки

Баклажаны на 92 % состоят из воды

Баклажаны на 92 % состоят из воды

Getty

Кожура этих овощей – место с наибольшим количеством питательных веществ. В баклажане также есть дополнительные волокна, флавоноиды и магний. Еще одна причина, по которой их не нужно чистить – они состоят из воды (кабачки на 95 %, а баклажаны – на 92 %).

Картофель

Кожура картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолат. Вместо того, чтобы избавиться от этих питательных преимуществ, используйте овощную щетку, чтобы аккуратно вычистить картофель перед приготовлением.

Цитрусовые

Кожура цитрусовых, таких как лимоны, лаймы и апельсины, съедобна, если готовите или натираете их цедру. Апельсины и другие цитрусовые фрукты – это одни из лучших продуктов, богатых антиоксидантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, малина на 80% состоит из воды и поэтому является мочегонным, освежающим и очищающим продуктом. Это один из малоизвестных фактов об этой ягоде.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
питание продукты
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